Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин высоко оценил недавний запуск новейшего тяжелого ракетного комплекса «Сармат», отметив исключительную важность произошедшего для государства.
Глава государства прокомментировал недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». «Это большое событие в жизни страны», – заявил Путин, оценивая результаты работы военных, соответствующие видеокадры прошедшей встречи опубликовал журналист Павел Зарубин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.
Президент назвал этот ракетный комплекс самым мощным в мире.
Москва заранее уведомила Вашингтон о проведении пуска.