Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по данным Минобороны, оказали важные гуманитарные усилия, говорится в канале в мессенджере Max.

«11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны. Помимо этого, были освобождены семеро жителей Курской области, которые, как отмечается, незаконно удерживались киевским режимом.

В настоящее время все возвращённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

6 марта из плена на территории Украины российской стороне передали 300 военнослужащих, взамен Россия передала 300 военнопленных ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Самолеты с освобожденными сели в Подмосковье.