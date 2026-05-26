Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

Tекст: Олег Исайченко

Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после соответствующего призыва МИД России. «Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Это не сработает. Европа никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – заявила посол ЕС в республике Катарина Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник.

Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

Решение последовало за терактом, совершенным ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, число погибших составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

Между тем, МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

Рубио сообщил журналистам, что после телефонного Лавровым проинформировал Дональда Трампа о шагах российской стороны. «Они направили уведомления во все посольства», – отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, говоря о рекомендации Москвы эвакуировать из Киева дипперсонал. «И, думаю, он [Лавров] просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно. Но в Киеве очень опасно уже несколько лет», – приводит ТАСС слова госсекретаря.

Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

Военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, напоминает, что в феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы. По мнению собеседника, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко».

Германский политолог Александр Рар, в свою очередь, считает: в том, почему Запад демонстративно игнорирует предупреждения России, сыграли несколько факторов. «Во-первых, многие политики в Европе считают, что у РФ якобы нет больше военных и политических возможностей для серьезной эскалации. Во-вторых, вывод западных дипломатов из Киева выглядел бы как «капитуляция» перед Москвой и сдача позиции Запада, направленной на всеобъемлющую поддержку Украины», – перечислил он.

Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, полагает Козюлин.

«В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы.

Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает эксперт. Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

«Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – подчеркнул Козюлин.

Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он подчеркнул: Россия недвусмысленно сказала, что армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, и предупредила иностранных дипломатов, в том числе и недружественных правительств, о необходимости покинуть Киев.

Реакцию ЕС на заявление МИД РФ собеседник назвал глупой. «Я думаю,

предупреждение Москвы, как и решение российского руководства о переходе конфликта в качественно иную фазу стало неожиданным для евроэлиты. На этом фоне европейские политики, что называется, закусили удила.

Они не могут изменить свою позицию и, например, официально объявить об эвакуации дипмиссий без потери лица», – рассуждает политолог. При этом Ткаченко, как и Козюлин, не исключает, что в ближайшие дни члены семей дипломатов и технические работники европейских посольств покинут украинскую столицу. В ином случае последствия могут быть разными, и в Европе это понимают. «Если, скажем, какая-нибудь ракета ЗРК Patriot, запущенная неумелым украинским солдатом, прилетит в здание представительства и погибнет дипломат государства ЕС, это окажется тяжелейшим ударом для репутации страны погибшего: возможны отставка министра иностранных дел и правительственный кризис», – уточнил аналитик.

«Такой сценарий вполне вероятен. Чтобы его исключить, страны ЕС сегодня-завтра вывезут из Киева основные человеческие ресурсы. В западных посольствах, возможно, останется несколько сотрудников, которые будут регулярно выходить на связь с журналистами и говорить о том, что они на месте, а также делать вид, что ничего не меняется», – заключил политолог.