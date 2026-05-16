Подросток погиб и десять человек пострадали при атаке ВСУ на ДНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один несовершеннолетний погиб, еще десять мирных жителей пострадали в ДНР в субботу из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб 16-летний подросток, а 13-летний ребенок получил ранения средней степени тяжести. На трассе Донецк - Горловка атака ударного беспилотника на гражданский автомобиль привела к ранению 33-летнего мужчины. В Углегорске из-за удара дрона тяжело ранена 64-летняя женщина и пострадал 50-летний мужчина.

На автодороге Светлодарск - Дебальцево при атаке БПЛА на машину тяжелые ранения получили 46-летняя женщина и двое мужчин 66 и 34 лет. В Центрально-Городском районе Горловки сброс взрывчатки с беспилотника привел к ранению трех молодых мужчин.

Кроме того, в городских округах Енакиево, Дебальцево и Горловка повреждены жилые дома, инфраструктура и четыре автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали Дом культуры в центре Шахтерска, погиб мужчина. В начале мая массированные удары вражеских дронов по Горловке привели к гибели супружеской пары.

А в конце апреля власти региона рассказали о смерти женщины из-за ракетного удара.