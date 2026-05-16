Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.7 комментариев
Подросток погиб и десять человек ранены при атаке ВСУ на ДНР
Подросток погиб и десять человек пострадали при атаке ВСУ на ДНР
В результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасных предметов в Донецкой Народной Республике погиб подросток, еще десять мирных граждан получили ранения, сообщили власти региона.
Один несовершеннолетний погиб, еще десять мирных жителей пострадали в ДНР в субботу из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб 16-летний подросток, а 13-летний ребенок получил ранения средней степени тяжести. На трассе Донецк - Горловка атака ударного беспилотника на гражданский автомобиль привела к ранению 33-летнего мужчины. В Углегорске из-за удара дрона тяжело ранена 64-летняя женщина и пострадал 50-летний мужчина.
На автодороге Светлодарск - Дебальцево при атаке БПЛА на машину тяжелые ранения получили 46-летняя женщина и двое мужчин 66 и 34 лет. В Центрально-Городском районе Горловки сброс взрывчатки с беспилотника привел к ранению трех молодых мужчин.
Кроме того, в городских округах Енакиево, Дебальцево и Горловка повреждены жилые дома, инфраструктура и четыре автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали Дом культуры в центре Шахтерска, погиб мужчина. В начале мая массированные удары вражеских дронов по Горловке привели к гибели супружеской пары.
А в конце апреля власти региона рассказали о смерти женщины из-за ракетного удара.