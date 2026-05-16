  • Новость часаДрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии российскими санкциями
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    7 комментариев
    16 мая 2026, 14:05 • Новости дня

    ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства противовоздушной обороны остановили шесть дронов на подлете к столице, сейчас специалисты экстренных служб занялись обследованием мест падения их обломков, сообщили в мэрии.

    О перехвате шести беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Max.

    По его словам, «БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны». Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    После полуночи были уничтожены два дрона.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    Комментарии (35)
    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (14)
    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления

    Эксперт Кнутов: Визит Герасимова на передовую готовит летнее наступление

    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед решающей фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам спикера, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия не просто находится не в обороне, а наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в зоне ответственности. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    По итогам проверки Герасимов отметил успехи «Запада» и поставил задачи на дальнейшие действия.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    В январе Герасимов тоже посещал командный пункт группировки «Запад» для вручения наград отличившимся бойцам. Незадолго до этого командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил о полном переходе Купянска под контроль российских войск.

    В конце апреля подразделения данного объединения улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области.

    Комментарии (4)
    16 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки

    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки бойцами группировки «Запад»

    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» освободили Кутьковку, продолжают вести бои в Великой Шапковке, сообщил в ходе посещения группировки начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов..

    Российские военнослужащие из состава группировки «Запад» успешно выбили противника из населенного пункта Кутьковка. Об этом в ходе инспекции передовых позиций объявил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, передает Минобороны в MAX.

    Он отметил текущие успехи российских солдат на данном оперативно-тактическом направлении. «Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана.

    В начале мая подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    В конце апреля бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой народной республике.

    Комментарии (3)
    16 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 ЗРК, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 боевых машин РСЗО, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Великой Шапковки, Гороховатки, Студенока, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лиман, Маяков, Святогорска и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Великой Писаревкой, Запсельем, Новой Сечью, Поповкой, Хотенью и Червоной Зарей в Сумской области.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны возле Бударкок, Волоховки, Гранова, Митрофановки и Рясного, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 105 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки, Сергеевки ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 270 военнослужащих и девять бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, об освобождении Боровой утром в субботу в ходе посещения группировки «Запад» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Ранее они взяли под контрль Николаевку в ДНР.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Мирошник рассказал об эксгумации жертв ВСУ среди мирных жителей Северодонецка

    Tекст: Катерина Туманова

    В ЛНР начали эксгумацию убитых украинскими боевиками мирных жителей под Северодонецком, останки погибших извлекают из большой стихийной могилы, расположенной в лесном массиве рядом с городом, рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. [Выясняются] причины гибели этих людей, как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», рассказал он РИА «Новости».

    Межведомственная рабочая группа занимается розыском и увековечением памяти жертв украинской агрессии.

    Офицеры Следственного комитета вместе с экспертами судебно-экспертного центра трудятся на месте одного из самых крупных захоронений. Им оказывает содействие военная комендатура республики, а само дело расследует Главное следственное управление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену. ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным. Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    СК приговорил двух военных ВСУ к пожизненным срокам за теракты в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Оператор беспилотника и заместитель командира бригады ВСУ заочно получили высшую меру наказания за смертельные атаки на российские регионы, сообщил Следственный комитет в Max-канале.

    Суд получил достаточно доказательств для приговора. Следственный комитет России установил причастность украинских военнослужащих к атакам на российские территории. Осужденные должны будут провести первые семь лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима

    «Начальника штаба – первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады полковника Олега Петрика и оператора БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда государственной охраны Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Примакова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», – сказано в сообщении ведомства.

    По данным следствия, 20 декабря 2024 года Петрик отдал приказ об обстреле Рыльска в Курской области. Удар наносился из американских реактивных систем залпового огня калибра 227 миллиметров. В результате попадания девяти снарядов погибли четыре человека, более 20 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб имуществу.

    Второй осужденный, Примаков, 30 октября 2025 года запустил ударный беспилотник «Лелека-100М2» с территории Черниговской области. Дрон, оснащенный взрывным устройством, атаковал район сел Гудовка и Случовск в Брянской области, что привело к гибели одного человека. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область. Следствие завершило расследование вторжения в Курскую область. За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

    Пленный боевик ВСУ сообщил о переходе промышленности Украины на ВПК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство промышленных предприятий на Украине перепрофилировали для выпуска военной продукции, при этом заводы столкнулись с острой нехваткой кадров из-за мобилизации, сообщил пленный боевик ВСУ.

    Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

    «С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

    Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

    Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Дело ушедшего на СВО Малькевича приостанавливать отказались

    Суд Петербурга не стал приостанавливать дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заседание по уголовному делу в отношении бывшего парламентария Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого в хищении почти 40 млн рублей и ушедшего на СВО, перенесли на конец мая из-за неявки фигурантов, сообщили в пресс-службе судов города.

    Петроградский суд Петербурга перенес предварительное слушание по делу ушедшего на СВО бывшего депутата заксобрания города Александра Малькевича. Его вместе с соучастниками обвиняют в хищении более 37 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР).

    Руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила ТАСС: «Суд отложил предварительное слушание на 29 мая из-за неявки участников - не только Малькевича, но и не доставленных из Москвы фигурантов, находящихся под стражей».

    Рассмотрение ходатайства командира войсковой части о приостановке процесса также отложено. Судья настаивает на личном присутствии обвиняемого, который пообещал приехать, ответив на звонок из суда. В конце апреля бывший депутат досрочно сложил полномочия и отправился в зону спецоперации.

    По версии следствия, в 2020-2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию заключило фиктивные договоры об информационном сопровождении. За невыполненные работы на счета частного фонда перечислили 37,2 млн рублей. Похищенные средства впоследствии были обналичены соучастниками.

    Всего по делу, возбужденному в октябре 2025 года по растрате и легализации преступных доходов проходят шесть человек. Трое фигурантов содержатся под стражей, один находится под домашним арестом. Малькевичу и бывшему гендиректору городского телеканала Борису Петрову запретили совершать определенные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Александр Малькевич досрочно покинул пост депутата петербургского парламента. В начале мая защита обвиняемого заявила о его службе в мотострелковом полку «Север-Ахмат».

    А еще прошлой осенью партия «Единая Россия» временно приостановила членство депутата из-за дела о хищениях.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    При ударе дронов ВСУ ранены семь жителей Шахтерска в ДНР

    Удар дронов ВСУ по ДК в Шахтерске в ДНР ранил семь мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Шахтерска в Донецкой народной республике дроны ВСУ атаковали городской Дом культуры, ранив семь человек, один из которых в тяжелом состоянии, сообщили местные власти.

    Центр Шахтерска в ДНР обстреляли беспилотники, удар пришелся по зданию Дома культуры. По данным администрации, в результате атаки пострадали мирные жители.

    Глава городской администрации Александр Шатов рассказал ТАСС о последствиях обстрела. «Да, ДК разбили беспилотниками, наш центральный ДК. Есть пострадавшие с осколочными ранениями. Погибших пока нет, один раненый находится в тяжелом состоянии, всего семь раненых», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках ВСУ в ДНР пострадали двое детей и взрослый. На прошлой неделе в результате обстрелов и взрывов в Горловке в ДНР ранения получили мальчик и двое мужчин, один из них стал жертвой атаки беспилотника.

    А 25 апреля в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Священник Островский выступил против ношения никабов в Москве
    США приостановили поставки оружия Тайваню после визита Трампа в Китай
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Песков рассказал, как начал учить турецкий «в виде наказания»
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    В Пятигорске на заправке взорвался газовоз

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами

    Впервые главой одной из федеральных земель Германии стал не немец, а этнический турок, сын приехавших в ФРГ из Анатолии гастарбайтеров. «Этнические турки в Германии во многом ассоциируют себя не со страной, где они находятся, а со своей этнической принадлежностью», – комментируют происходящее эксперты. С их точки зрения, Германия проводит политический эксперимент с непредсказуемыми последствиями. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации