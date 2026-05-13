Жертвами украинских атак в Брянской области стали два человека
Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области, что привело к смертельным ранениям двоих мирных жителей.
Украинские военные нанесли целенаправленный удар по городу Севску, передает ТАСС. Атаке подверглась территория рядом с местным отделением «Почты России». В результате обстрела здание получило повреждения, пострадали три легковых автомобиля, а один человек скончался от полученных травм.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о трагедии. «ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению „Почты России“ в городе Севске Севского района. В результате целенаправленного удара, к сожалению, погиб мирный житель», – сообщил глава региона.
Стало известно о еще одном инциденте в Суземском районе. Вражеский дрон-камикадзе ударил по селу Старая Погощь, убив мужчину, приехавшего из Ставропольского края. Богомаз выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им окажут необходимую материальную поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мирный житель погиб при ударе украинского дрона-камикадзе по брянскому поселку Белая Березка.
В конце апреля жертвой атаки беспилотника ВСУ на территорию агрохолдинга «Мираторг» в селе Брахлов стал сотрудник предприятия.
Месяцем ранее украинские формирования нанесли смертельный удар по территории дорожного предприятия в городе Севске.