Расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км.
Впервые ударный беспилотник «Молния-2» сумел уничтожить цель на Украине на расстоянии 82 км от точки запуска, используя противотанковую мину, сообщила оператор ударных БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Радистка.
Расчет ударного беспилотника «Молния-2» сумел проникнуть в тыл Вооруженных сил Украины и поразить цель на рекордной для этого дрона дальности – 82 км от пункта запуска, сообщает ТАСС. Об этом рассказала оператор БПЛА с позывным Радистка из 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки «Центр».
По ее словам, максимальная дальность полета «Молнии-2» зависит от поставленной командованием задачи, погодных условий и заряда аккумулятора. «У нас максимум получалось улетать на 82 километра», – подчеркнула Радистка, отвечая на вопрос о возможностях дрона.
Она уточнила, что чаще всего в качестве боевой части для дрона используют противотанковые мины ТМ. Также в подразделении применяются осколочные и зажигательные боеприпасы, отметила оператор.
