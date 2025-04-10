Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, российские военные успешно провели операцию с использованием беспилотника «Молния-2», уничтожив украинский опорный пункт на харьковском направлении. Специалисты из группировки войск «Север» использовали ударный дрон с осколочно-фугасной боевой частью для точного поражения цели, выбив противника с позиции.

В Министерстве обороны РФ также отметили, что подразделения БПЛА специализируются не только на использовании самолетных дронов, но и ударных FPV-дронов. Для повышения эффективности боевых действий операторы и инженеры изучают захваченные украинские беспилотники, полностью разбирая их и анализируя компоненты. Полученные данные передаются специалистам радиоэлектронной борьбы, помогая выявить местонахождение противника.

Кроме того, расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» регулярно поражают боевые бронированные машины, склады с боеприпасами и топливом, что мешает ротациям и контратакам ВСУ. Эти действия также оказывают поддержку штурмовым подразделениям, способствуя их продвижению на линии фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотников на купянском участке, а после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.