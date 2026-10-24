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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 07:06 • Новости дня

    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване достигло 500 человек

    Из-за тайфуна «Чампи» на Тайване пострадали 500 человек и закрылись школы

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за непогоды, вызванной приближением к северной части Тайваня тайфуна «Чампи», множество людей получили травмы и закрылись официальные учреждения.

    Число пострадавших от сильного ветра и мощных ливней достигло 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

    Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и 94 раненых. Смертельный случай произошел на пляже в уезде Пиндун из-за штормовой волны. Остальные жители пострадали в результате дорожных аварий и падения рекламных щитов и деревьев.

    В субботу в 13 городах и уездах Тайваня, среди которых Тайбэй и Тайчжун, закрыли официальные учреждения и школы. В остальных районах острова работа и занятия проходят в обычном режиме. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 43 м/сек с порывами до 53 м/сек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о введении третьего уровня экстренного реагирования в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь из-за тайфуна «Чампи».

    В четверг на Тайване объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи. Летом местные СМИ оценили количество пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» в 135 человек.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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    23 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Китай потребовал от японской KDDI извинений за сильный пожар в Монголии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственные СМИ Китая призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться перед Пекином за масштабный природный пожар, уничтоживший часть заповедника на границе с Монголией.

    Степной пожар вспыхнул 8 октября и выжег около 80% территории природного заповедника на границе Монголии и Китая. Призыв к извинениям прозвучал на фоне высокой дипломатической напряженности между Пекином и Токио, пишет South China Morning Post.

    Согласно сообщениям японской прессы, компания KDDI признала связь возгорания с деятельностью своей дочерней структуры MobiCom, которая является крупнейшим оператором мобильной связи в Монголии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Китая осудили денежное подношение японского премьера Санаэ Такаити в храм Ясукуни. В июле официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил американский Национальный фонд в поддержку демократии во лжи об отношениях Пекина и Москвы. В марте японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил о готовности рассмотреть участие в разминировании Ормузского пролива.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    23 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – не «новая Ялта»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что потенциальная встреча лидеров России, США и Китая чрезвычайно важна, но не станет аналогом Ялтинской конференции.

    Возможная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина приковывает внимание всего мира, однако она не является «большой тройкой», решавшей вопросы мироустройства в годы Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Давайте не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи.

    В среду Песков назвал неуместным сравнение возможных переговоров с Ялтинской конференцией.

    Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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    23 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.

    «Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

    Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

    Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

    Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

    В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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    23 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Землетрясение в Тибете унесло жизни 16 человек

    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 76 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая число пострадавших в результате землетрясения возросло до 76, погибли 16 человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 65 пострадавших.

    В результате стихийного бедствия обрушились или получили повреждения более 330 домов. В район бедствия направлены более пяти тысяч человек для ликвидации последствий.

    Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано вечером 22 октября в уезде Бачен городского округа Нагчу. Эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения в Тибете до 65 человек. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

    В четверг в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Китай запустил спутник зондирования Земли Yaogan-50-03

    С космодрома Тайюань запустили спутник дистанционного зондирования Yaogan-50-03

    Tекст: Мария Иванова

    Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    Запуск ракеты состоялся в 18:15 по пекинскому времени (13:15 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Данные, полученные спутником, будут использоваться для проведения кадастровых работ, оценки урожая сельхозкультур, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

    Модифицированная двухступенчатая ракета CZ-6A работает на экологически чистом топливе. Она оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на орбиту не менее 6,5 т полезного груза. Это 672-я миссия для носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китай вывел на низкую околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в Желтом море.

    В понедельник китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан завершила предкоммерческое тестирование спутниковой связи.

    В прошлом месяце ракета-носитель «Чанчжэн-4В» доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.

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      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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