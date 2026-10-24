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Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване достигло 500 человек
Из-за тайфуна «Чампи» на Тайване пострадали 500 человек и закрылись школы
Из-за непогоды, вызванной приближением к северной части Тайваня тайфуна «Чампи», множество людей получили травмы и закрылись официальные учреждения.
Число пострадавших от сильного ветра и мощных ливней достигло 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.
Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и 94 раненых. Смертельный случай произошел на пляже в уезде Пиндун из-за штормовой волны. Остальные жители пострадали в результате дорожных аварий и падения рекламных щитов и деревьев.
В субботу в 13 городах и уездах Тайваня, среди которых Тайбэй и Тайчжун, закрыли официальные учреждения и школы. В остальных районах острова работа и занятия проходят в обычном режиме. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 43 м/сек с порывами до 53 м/сек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о введении третьего уровня экстренного реагирования в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь из-за тайфуна «Чампи».
В четверг на Тайване объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи. Летом местные СМИ оценили количество пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» в 135 человек.