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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Япония заявила о намерении добиваться решения спора по Курилам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Токио будет и дальше искать решение территориального спора с Россией по Курильским островам, спустя 70 лет после подписания советско-японской совместной декларации.

    Правительство Японии в понедельник подтвердило курс на поиск решения давнего территориального спора с Россией вокруг группы островов у Хоккайдо, несмотря на ухудшение двусторонних отношений и на фоне 70-летия совместной декларации 1956 года о частичном возвращении островов, передает Kyodo News.

    Совместная декларация 1956 года, в рамках которой Япония и тогдашний Советский Союз восстановили дипломатические отношения, предусматривает возврат Японии после заключения мирного договора двух из четырех спорных островов – Шикотана и группы Хабомаи, называемых в Японии Северными территориями, а в России – частью Южных Курил.

    «Даже в условиях сложного состояния японско-российских отношений мы будем продолжать необходимое общение с российской стороной и работать над тем, чтобы преодолеть нынешний тупик», – заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в Токио.

    Многолетний спор по островам, куда также входят Кунашир и Итуруп, до сих пор не позволил Токио и Москве подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны: Япония считает, что Советский Союз незаконно занял эти территории после капитуляции в августе 1945 года, тогда как российская сторона настаивает на законности их приобретения.

    Япония и Россия договорились в 2018 году продвигать переговоры на основе совместной декларации 1956 года, однако они были приостановлены в 2022 году после начала спецоперации на Украине и последовавшего ухудшения отношений на фоне присоединения Японии к санкциям против Москвы; напряженность усилилась после того, как в августе президент России Владимир Путин впервые посетил один из спорных островов, что вызвало официальный протест Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский эксперт назвал приход китайских инвесторов на Курильские острова поражением Японии и сигналом ослабления ее позиций в регионе. В мае японский политик перед визитом в Россию рассказал о передаче им тайного послания от премьер-министра Японии российскому руководству. В июле посольство России в Токио осудило высказывания посла Германии о принадлежности Курильских островов.

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    18 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути

    Tекст: Антон Антонов

    Китайские партнеры заинтересовались перевозкой грузов по Северному морскому пути, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С каждым годом все больше и больше объемов перевозится по Северному морскому пути... Сегодня уже заинтересовались и наши партнеры из Китайской Народной Республики, чтобы возить через этот маршрут. Первую партию уже прошли», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE».

    Он сообщил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в 2026 году ожидаются на уровне 39 млрд кубометров, что превышает объемы, прописанные в основном контракте, передает РИА «Новости».

    По словам Новака, между Россией и Китаем достигнута договоренность о расширении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд кубометров в год.

    Новак также рассказал о втором газовом проекте с Китаем на 50 млрд кубометров в год, по которому сейчас идут переговоры между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой компанией. «Я уверен, что договорятся. Сейчас идут просто обсуждения коммерческих условий», – отметил вице-премьер.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступал Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак назвал Севморпуть стратегической артерией между Россией и странами АТЭС.

    Летом Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Северному морскому пути.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    17 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сеул выразил недовольство визитом японских политиков в храм Ясукуни

    МИД Южной Кореи разочарован посещением японскими политиками храма Ясукуни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южная Корея выразила глубокое сожаление из-за визита высокопоставленных японских политиков в синтоистский храм Ясукуни, воспринимаемый в Азии как символ милитаризма.

    Сеул заявил о «глубоком разочаровании» в связи с тем, что руководство Японии продолжает совершать ритуальные подношения и посещать синтоистский храм Ясукуни, «прославляющий захватнические войны прошлого», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Республики Корея.

    В ведомстве призвали Токио объективно взглянуть на историю и продемонстрировать искреннее раскаяние, назвав это основой для выстраивания ориентированных на будущее отношений между двумя странами.

    Храм Ясукуни в Токио хранит списки имен погибших военнослужащих, включая 14 осужденных военных преступников времен Второй мировой войны. В ряде азиатских стран он считается символом японского милитаризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни. Тогда же премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила в него ритуальное подношение. В апреле Такаити также отправляла подношение в скандальный храм по случаю весеннего храмового фестиваля.

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    17 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Глава ЦБ Китая назвал торговые трения тормозом развития мировой экономики

    Глава Народного банка Китая призвал противостоять протекционизму

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на заседании Международного валютно-финансового комитета МВФ в Бангкоке заявил, что развитие мировой экономики тормозят растущий протекционизм и торговые трения.

    Руководитель китайского Центробанка выступил с предупреждением о негативном влиянии торговых барьеров на глобальный рост, передает РИА «Новости».

    «Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания», – заявил Пань Гуншэн.

    Глава финансового регулятора отметил необходимость усиления координации политик между странами. По его словам, государствам следует снизить уровень неопределенности для бизнеса, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и противостоять любым проявлениям протекционизма.

    Пань Гуншэн также указал, что Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Международным валютным фондом ради совместной защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

    В пятницу фонд предупредил об угрозе рецессии в Европе.

    В прошлом месяце агентство Bloomberg отметило сближение Индии и Китая на фоне торговой войны.

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    18 октября 2026, 09:48 • Новости дня
    В порту АЭС «Фукусима-1» решили построить барьер от радиоактивной почвы

    Владелец «Фукусимы-1» решил построить барьер для блокировки почвы с цезием

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power построит подводный барьер в порту станции, чтобы радиоактивный грунт не попадал в водозаборники.

    Работы по возведению барьера планируют закончить к апрелю 2027 года, передает ТАСС.

    В 2023 году на дне порта обнаружили изотопы цезия, после чего часть дна забетонировали, а также установили защитные сети. Однако новые проверки показали, что небольшое количество почвы с цезием продолжает поступать в водозаборники энергоблоков.

    При этом уровень радиоактивности океанской воды возле АЭС значительно ниже установленных норм. Регулярный мониторинг воды осуществляют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с привлечением иностранных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». В августе прошлого года стартовал 14-й этап сброса воды в океан. Тогда МАГАТЭ сообщило о возобновлении этого процесса.

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    18 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Рейтинг поддержки правительства Японии упал ниже 50%

    Киодо: Рейтинг поддержки кабинета Такаити впервые упал ниже 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити впервые опустилась ниже половины и составила 49,1%, свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Киодо.

    Согласно опросу, не поддерживают кабинет Такаити 33% участников, еще 17,9% респондентов воздержались от ответа, передает ТАСС.

    Почти 58% респондентов считают, что премьер слишком поздно приняла решение об отставке министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яны. Он оказался в центре скандала из-за угроз урезать государственные ассигнования тем органам местной власти, которые не поддержали его на последних всеобщих выборах. Также его подозревали в нарушении избирательного законодательства.

    При этом 54,7% опрошенных считают, что скандал с главой Минсельхоза окажет влияние на дальнейшую политическую судьбу правительства Такаити. По мнению агентства, эта история могла стать главной причиной падения популярности кабинета.

    Более 65% участников исследования заявили, что испытывают беспокойство в связи с намерением правительства на два года сократить с 8% до 1% потребительский налог на покупку продовольственных товаров. Опрошенные опасаются, что сокращение налога будет иметь негативное воздействие на финансы страны и скажется на других социальных ассигнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала.

    Премьер Японии допустила отставку главы Минсельхоза из-за шантажа избирателей.

    В августе рейтинг правительства Санаэ Такаити в Японии упал до минимума.

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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стремление Черногории стать членом Европейского союза не противоречит дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

    «Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

    На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

    Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

    Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.

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    17 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Ущерб от медведей на японском острове Хоккайдо достиг рекорда

    Ущерб от медведей на японском острове Хоккайдо превысил 3 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2025 финансовом году медведи причинили жителям японского острова Хоккайдо максимальный ущерб с 1991 года, его размер составил более 3 млн долларов.

    В 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта, потери жителей японского острова Хоккайдо от действий медведей достигли 487 млн иен, или более 3 млн долларов. Этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики с 1991 года, передает ТАСС.

    Местные власти отмечают, что животные разоряют фруктовые сады, а также посевы сахарной свеклы и кукурузы. Ущерб возрастает третий год подряд, что объясняется сокращением сельского населения, которое не успевает следить за угодьями. Для мониторинга территорий во многих населенных пунктах начали применять дроны.

    Согласно докладу министерства охраны окружающей среды Японии, с апреля по начало сентября от нападений медведей погибли шесть человек, еще около 30 получили ранения. Зверей замечали вблизи жилых районов почти 17,4 тыс. раз, что стало максимумом за последние пять лет.

    При этом за весь прошедший финансовый год японцы столкнулись с медведями возле населенных пунктов почти 58 тыс. раз. Жертвами хищников стали 13 человек, а 238 жителей пострадали. Количество раненых оказалось рекордным за весь послевоенный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей. После этого власти утвердили стратегию по борьбе с этими животными.

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    19 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Ведущая оборонная корпорация Японии расконсервировала закрытую верфь

    Nikkei: Mitsubishi Heavy Industries возобновит работу закрытой верфи в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская корпорация военно-промышленного комплекса Mitsubishi Heavy Industries возобновит работу крупного судостроительного предприятия в префектуре Окаяма на фоне перспективы получения заказов от Минобороны.

    С 2027 года на верфи начнется монтаж крупного военно-транспортного корабля для ВМС Японии, предназначенного для перевозки топлива и припасов. В стране неоднократно указывали на нехватку транспортных возможностей для переброски войск и грузов в зоны потенциальных конфликтов в Восточно-Китайском море, передает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

    Корпорация рассчитывает на крупные заказы по экспорту военных кораблей. Токио договорился о поставке Австралии 11 новейших ракетных фрегатов. Первые три судна построят в Японии на верфях Mitsubishi Heavy Industries. Переговоры о продаже подобных фрегатов ведутся с Новой Зеландией.

    Японское правительство обсуждает программы масштабного расширения военного производства. В период с 2027 по 2031 финансовый год расходы на вооруженные силы страны могут вырасти до беспрецедентного уровня в 80 трлн иен (более 506 млрд долларов), пишет Kyodo News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Латвия, Литва и Эстония выразили желание закупить японские вооружения.

    Также Япония отказалась поставлять вооружения Украине.

    Токио сбросил маску «исключительно оборонительной страны».

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    19 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Выпуск промышленных роботов в Китае вырос на 29% за три квартала 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала 2026 года увеличилось на 29,1% в годовом выражении, такие данные привели в государственном статистическом бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское ведомство.

    «Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указали в статведомстве.

    Кроме того, в январе – сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов – на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Сфера робототехники активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов. В стране испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны». В мае технологическому рывку Китая пророчили оставить Европу далеко позади.

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    19 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Хакеры похитили данные 13 тыс. японских полицейских

    Неизвестные хакеры похитили данные 13 тыс. японских полицейских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные хакеры могли похитить личные адреса электронной почты и телефонные номера примерно 13 тыс. сотрудников полиции японской префектуры Сайтама, сообщило местное полицейское управление.

    Утечка произошла в результате кибератаки на компанию Arcadia, которая по контракту с правительством собирает и распространяет оперативную информацию органов местного самоуправления о стихийных бедствиях. Как выяснилось, компания обслуживала и органы полиции, передает ТАСС.

    В худшем случае могли быть похищены более 3,1 млн электронных адресов граждан и неустановленное количество телефонных номеров. Министерство по административным делам и коммуникациям Японии потребовало детальный отчет об инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях. Также стало известно, что число кибератак на японские компании достигло рекорда. До этого Япония решила защитить инфраструктуру от кибератак с использованием искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 07:33 • Новости дня
    Авианосец США Theodore Roosevelt присоединился к учениям с Японией

    Kyodo: Авианосец ВМС США присоединился к японо-американским учениям Keen Sword

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt в составе ударной группы задействовали в крупномасштабных совместных маневрах Вашингтона и Токио Keen Sword.

    Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt покинул базу Йокосука у Токийского залива и отправился на масштабные американо-японские маневры Keen Sword, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

    Корабль несет до 90 самолетов и вертолетов. В ударную группу также вошли ракетные эсминцы, крейсер и атомная подводная лодка. Соединение восполнит ослабление американских сил в северо-западной части Тихого океана после переброски авианосца George Washington в Аравийское море в мае.

    Учения Keen Sword проходят на всей территории Японии и в прилегающих акваториях. В маневрах задействованы более 57 тыс. человек, порядка 300 воздушных судов и большое количество наземной техники, включая мобильные ракетные комплексы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский атомный авианосец направился на базу в Японии.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    19 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.

    Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.

    На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.

    По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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