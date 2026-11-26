Китай успешно запустил первую группу спутников зондирования Yaogan-49

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск ракеты состоялся с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Эти космические аппараты, созданные Пятым научно-исследовательским институтом CASC, предназначены для научных экспериментов, оценки урожая и мониторинга земельных ресурсов, передает ТАСС.

Ракета «Чанчжэн-2-ди» способна выводить до 3,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту. Китай осуществляет активное развитие своей национальной космической программы, включая создание метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также разработку технологий для исследования Луны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51.

Также Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03.

Кроме того, китайская корпорация космической науки и техники сообщила о выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».