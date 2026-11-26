При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Yaogan-49
Китай успешно запустил первую группу спутников зондирования Yaogan-49
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2-ди» вывела на орбиту первую группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-49, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск ракеты состоялся с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Эти космические аппараты, созданные Пятым научно-исследовательским институтом CASC, предназначены для научных экспериментов, оценки урожая и мониторинга земельных ресурсов, передает ТАСС.
Ракета «Чанчжэн-2-ди» способна выводить до 3,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту. Китай осуществляет активное развитие своей национальной космической программы, включая создание метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также разработку технологий для исследования Луны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51.
Также Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03.
Кроме того, китайская корпорация космической науки и техники сообщила о выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».