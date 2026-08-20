Оба судна с умершими российскими моряками стояли в одном порту Китая

Два судна с умершими российскими моряками стояли в одном порту Китая

Tекст: Мария Иванова

Оба судна, на борту которых произошли трагедии, находились в одной гавани, передает РИА «Новости». Информацию о гибели граждан подтвердили представители отрасли.

«Два рыболовецких судна, где умерли трое российских моряков, стояли в одном порту в Китае», – рассказал источник агентства. Ранее посольство России в КНР получило уведомление от местных властей о смерти россиян в июле и августе.

Дипломаты уточнили, что гибель наступила по естественным причинам. В настоящее время решается вопрос о транспортировке тел на родину, где специалисты проведут экспертизы и продолжат расследование обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одного из умерших моряков безуспешно пытались реанимировать в каюте.

Посольство России назвало естественными причины смерти граждан.

Российские ведомства начали расследование обстоятельств гибели членов экипажа.