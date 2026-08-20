Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Оба судна с умершими российскими моряками стояли в одном порту Китая
Два судна с умершими российскими моряками стояли в одном порту Китая
Трое российских моряков с двух разных рыболовецких судов скончались от естественных причин во время стоянки в одной гавани на территории Китая, сообщили в рыболовной отрасли.
Оба судна, на борту которых произошли трагедии, находились в одной гавани, передает РИА «Новости». Информацию о гибели граждан подтвердили представители отрасли.
«Два рыболовецких судна, где умерли трое российских моряков, стояли в одном порту в Китае», – рассказал источник агентства. Ранее посольство России в КНР получило уведомление от местных властей о смерти россиян в июле и августе.
Дипломаты уточнили, что гибель наступила по естественным причинам. В настоящее время решается вопрос о транспортировке тел на родину, где специалисты проведут экспертизы и продолжат расследование обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одного из умерших моряков безуспешно пытались реанимировать в каюте.
Посольство России назвало естественными причины смерти граждан.
Российские ведомства начали расследование обстоятельств гибели членов экипажа.