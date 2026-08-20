Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Умершего в Китае российского моряка пытались реанимировать
Найденного в каюте без сознания российского моряка в Китае пытались спасти, но прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Одного из умерших в Китае нашли в каюте без сознания, его пытались реанимировать, вызвали скорую, но спасти не удалось», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Ранее российское посольство получило уведомление от китайских властей о кончине трех граждан России в июле и августе. Все они работали на двух судах. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.
Напомним, посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае.
Российские ведомства начали расследование гибели членов экипажа компании «Островной краб».
Генеральное консульство в Шэньяне направило официальный запрос местным властям для проверки информации.