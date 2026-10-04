Минобороны: Удары по объектам на Украине будут усилены после угроз Зеленского

Tекст: Вера Басилая

В Минобороны России услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Российские военные напомнили, что массированные атаки наносятся именно в ответ на действия Киева. В их числе названы попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму целенаправленными ударами беспилотников по избирательным комиссиям, жертвами которых стали шесть мирных жителей, и попытки организовать массированный налет более 1600 дронов на гражданские объекты в Москве 19-20 сентября.

Кроме того, киевские власти с помощью беспилотников пытались сорвать проведение международного экономического форума в Петербурге в июне 2026 года. Также минувшей ночью был нанесен террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома и личные автомобили, добавили в министерстве.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – сообщило Минобороны России.

Это станет ответом на угрозы Владимира Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

В ведомстве подчеркнули, что украинцам следует винить в происходящем исключительно главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность.

В субботу Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».