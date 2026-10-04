Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
Минобороны: Удары по объектам на Украине будут усилены после угроз Зеленского
Удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ, сообщило Министерство обороны.
В Минобороны России услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Российские военные напомнили, что массированные атаки наносятся именно в ответ на действия Киева. В их числе названы попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму целенаправленными ударами беспилотников по избирательным комиссиям, жертвами которых стали шесть мирных жителей, и попытки организовать массированный налет более 1600 дронов на гражданские объекты в Москве 19-20 сентября.
Кроме того, киевские власти с помощью беспилотников пытались сорвать проведение международного экономического форума в Петербурге в июне 2026 года. Также минувшей ночью был нанесен террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома и личные автомобили, добавили в министерстве.
«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – сообщило Минобороны России.
Это станет ответом на угрозы Владимира Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.
В ведомстве подчеркнули, что украинцам следует винить в происходящем исключительно главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность.
В субботу Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».