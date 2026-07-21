Жителя Кубани задержали за оправдание ударов по Курской области

ФСБ задержала жителя Новороссийска за публичное оправдание атак ВСУ

Tекст: Мария Иванова

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинской националистической идеологии, передает ТАСС.

Мужчина привлек внимание правоохранительных органов после публикации провокационных комментариев в одном из Telegram-каналов.

«Установлено, что 29-летний житель Новороссийска, сторонник украинской националистской идеологии, с использованием персональной учетной записи размещал в публичном телеграм-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области», – сообщили в региональном управлении ФСБ.

Специалисты провели лингвистическую экспертизу выявленных записей. Согласно ее результатам, опубликованные сообщения содержат прямое оправдание террористической деятельности, что послужило основанием для задержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приговорил жителя Калужской области к семи годам колонии за оправдание украинских ударов.

В марте силовики задержали жителя Геленджика за публикацию призывов к терактам.

В прошлом году правоохранители арестовали еще одного новороссийца за публичное оправдание терроризма.