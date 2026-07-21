Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Жителя Кубани задержали за оправдание ударов по Курской области
ФСБ задержала жителя Новороссийска за публичное оправдание атак ВСУ
Сотрудники спецслужб задержали 29-летнего молодого человека, который в социальных сетях поддерживал обстрелы российской территории украинской армией.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении сторонника украинской националистической идеологии, передает ТАСС.
Мужчина привлек внимание правоохранительных органов после публикации провокационных комментариев в одном из Telegram-каналов.
«Установлено, что 29-летний житель Новороссийска, сторонник украинской националистской идеологии, с использованием персональной учетной записи размещал в публичном телеграм-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области», – сообщили в региональном управлении ФСБ.
Специалисты провели лингвистическую экспертизу выявленных записей. Согласно ее результатам, опубликованные сообщения содержат прямое оправдание террористической деятельности, что послужило основанием для задержания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приговорил жителя Калужской области к семи годам колонии за оправдание украинских ударов.
В марте силовики задержали жителя Геленджика за публикацию призывов к терактам.
В прошлом году правоохранители арестовали еще одного новороссийца за публичное оправдание терроризма.