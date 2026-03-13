Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Геленджика за оправдание терроризма и призывы атаковать военных
Жителя Геленджика, публиковавшего в Telegram призывы к терактам против российских военных и оправдание киевского режима, обвинили в публичных призывах к терроризму.
Сотрудники спецслужб выявили мужчину, который оставлял преступные комментарии в групповых чатах, сообщает ТАСС.
Злоумышленник активно побуждал к насилию над военнослужащими России и оправдывал действия киевского режима.
«Установлено, что житель Геленджика c использованием личного аккаунта под псевдонимом Alex FREE опубликовал в одном из групповых сообществ интернет-мессенджера Telegram комментарии, в которых активно призывал к совершению террористических действий», – заявили в ведомстве.
Задержанным оказался гражданин 1971 года рождения. Ему предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. За это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее ФСБ предотвратила в Севастополе покушение на офицера Минобороны по заданию украинских кураторов.