В Подмосковье при пожаре в пансионате для пожилых эвакуировали 50 человек

МЧС сообщило о пожаре и эвакуации 50 человек из пансионата «Вековие» под Химками
В пансионате для пожилых в деревне Брехово Московской области спасатели эвакуировали 50 человек из-за сильного пожара и задымления, сообщает МЧС.
Двухэтажное деревянное здание пансионата для пожилых людей «Вековие» загорелось в деревне Брехово городского округа Химки в Московской области. В пресс-службе МЧС России рассказали РИА «Новости», что на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и сразу началась эвакуация жителей.
Министерство сообщило: «В деревне Брехово произошло возгорание в двухэтажном деревянном здании на территории пансионата. По прибытии наблюдается сильное задымление, звенья газодымозащитной службы направлены на спасение людей».
Спасателей вывели из горящего здания 50 человек, еще четверо были спасены в ходе операции. Пожар полностью охватил строение, сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгорания и проводят проверку помещений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании дома-интерната для пожилых и инвалидов «Родник» в Красноярске произошел пожар, пострадали два постояльца.
Ранее суд приостановил работу другого подмосковного пансионата в Видном после массового отравления, где погибли три человека и пострадали более 50. А в феврале десять пожилых людей из еще одного подмосковного частного пансионата в Красной Пахре доставили в больницу с признаками инфекционного заболевания.