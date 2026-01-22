Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Пожар в пансионате для пожилых произошел в Красноярске, пострадали два человека
В здании дома-интерната для пожилых и инвалидов «Родник» в Красноярске произошел пожар, пострадали два постояльца, сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, ЧП произошло в здании КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник», на пятом этаже, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, пострадали два человека, их госпитализировали в ожоговое отделение краевой больницы.
Отмечается, что, согласно предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание.
В момент возгорания в здании были 174 человека.
Их временно разместили этажом ниже, поврежденные окна перекрыли тепловой завесой.
