В Москве десять постояльцев пансионата госпитализированы с инфекцией

В Москве с инфекцией госпитализировали десять постояльцев пансионата

Tекст: Тимур Шайдуллин

10 постояльцев частного пансионата в селе Красная Пахра были госпитализированы с признаками инфекционного заболевания, сообщает прокуратура Москвы. По информации ведомства, доставленные в медицинские учреждения люди проживали в пансионате с 3 по 5 февраля.

На территории частного пансионата находятся корпуса для проживания постояльцев, сотрудников и отдельное здание пищеблока. Прибывшие на место сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов зафиксировали, что на момент проверки в пансионате находились более 150 человек, включая персонал.

Сейчас прокуроры проводят надзорные мероприятия, а материалы проверки уже направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в частном пансионате в Видном Московской области произошла вспышка отравления, в результате которой скончались три человека, а еще 15 были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, допросил руководство учреждения и взял пробы пищи с места трагедии.