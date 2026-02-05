Венгрия ввела санкции против организаторов мобилизации на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Венгрии приняли решение о введении санкций против официальных лиц Украины, причастных к осуществлению принудительной мобилизации, пишет ТАСС. Премьер-министр страны Виктор Орбан объявил, что этим гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии. Такое решение связано с гибелью второго за последнее время закарпатского венгра в результате действий украинских силовиков.

Орбан отметил: «На сегодняшнем заседании правительства мы рассмотрели события, связанные с российско-украинской войной, поскольку несколько дней назад еще один наш соотечественник стал жертвой принудительной мобилизации украинскими властями». Премьер уточнил, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшей семье и что запрет распространяется на украинских граждан, участвующих в организации принудительного призыва.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в Береговском районе Закарпатской области венгра, страдавшего заболеванием сердца, силой забрали с улицы для отправки в армию, и он скончался после ухудшения состояния здоровья в учебном центре. Сийярто добавил, что на Украине продолжается массовая принудительная мобилизация, и на улицах фактически ведется охота на людей.

В Будапеште напомнили, что аналогичный трагический случай произошел в июле 2025 года, когда в результате действий украинских силовиков погиб житель Берегово Йожеф Шебештьен. Родственники погибшего сообщили, что он был жестоко избит в призывном пункте и скончался от травм.

Венгерское правительство ввело санкции против трех украинских военных, ответственных за организацию принудительного призыва, и потребовало от Евросоюза распространить эти санкции на общеевропейском уровне. В Будапеште считают, что такие действия представляют собой явное нарушение прав человека, что также отражено в докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти, подготовленном в 2025 году.



