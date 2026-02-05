Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие группировки «Запад» успешно пресекли попытку наступления украинских сил в районе Благодатовки, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В результате боестолкновения ликвидированы шесть боевиков.

«На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», – сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Офицер также сообщил об уничтожении девяти наземных робототехнических комплексов противника.

Расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе снаряд HIMARS и два управляемых авиационных боеприпаса. Также перехвачены 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Кроме того, российские бойцы выявили и уничтожили 51 пункт управления БПЛА. Ликвидирована и станция спутниковой связи Starlink.

В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенными пунктами Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области.

До этого сообщалось, что российская армия с начала 2026 года освободила 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.