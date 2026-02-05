Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Российские военные уничтожили девять роботов ВСУ под Купянском
В ходе боев на купянском направлении ликвидированы девять наземных робототехнических комплексов противника и станция спутниковой связи Starlink, сообщило Минобороны.
Военнослужащие группировки «Запад» успешно пресекли попытку наступления украинских сил в районе Благодатовки, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В результате боестолкновения ликвидированы шесть боевиков.
«На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», – сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Офицер также сообщил об уничтожении девяти наземных робототехнических комплексов противника.
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе снаряд HIMARS и два управляемых авиационных боеприпаса. Также перехвачены 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Кроме того, российские бойцы выявили и уничтожили 51 пункт управления БПЛА. Ликвидирована и станция спутниковой связи Starlink.
В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенными пунктами Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области.
До этого сообщалось, что российская армия с начала 2026 года освободила 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.