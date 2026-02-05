Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
К ликвидации аварии на железной дороге в Забайкалье привлекли 270 человек
Для устранения последствий со сходом вагонов с рельсов в Забайкальском крае на перегоне Хилок – Гыршелун привлечено около 270 специалистов, сообщили в Забайкальской железной дороге.
На месте работает оперативный штаб под руководством исполняющего обязанности начальника магистрали Сергея Албитова, передает ТАСС со ссылкой на ЗабЖД.
В работе также задействованы два восстановительных поезда и другая специализированная техника
У работников есть горячее питание и места для обогрева.
Напомним, в ночь на четверг в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов с углем.