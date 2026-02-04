  • Новость часаВ дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 14:47

    Песков: Россия поражает на Украине связанные с военным комплексом цели

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные наносят удары по тем объектам, которые считаются связанными с военным комплексом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

    Песков отметил: «Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима. И операция продолжается». Так он прокомментировал вопросы относительно ударов по энергообъектам на Украине, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что у России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики.

    В январе в Минобороны сообщили, что операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

    4 февраля 2026, 01:51
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

    Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали откаты, которые превысили 20 млн рублей.

    По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

    Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

    В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

    Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

    В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 01:20
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (20)
    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 04:08
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум две серии взрывов произошли в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

    При этом в Одесской области Украины воздушная тревога уже снята. Сирены продолжают работать только в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах прогремели взрывы. В ночь на вторник в ответ на террористические атаки ВСУ российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. В Киеве, Харькове и других областях были зафиксированы массовые отключения тепла и света.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 10:25
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар из HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с использованием систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, силы ПВО России уничтожили все запущенные ракеты и 11 БПЛА.

    В результате атаки были повреждены 20 частных домов и 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме этого, повреждены окна в здании больницы, три гражданских автомобиля и полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево Брянского района.

    Осколки также попали в автомобили в Бежицком районе Брянска. Пострадала мирная жительница, которая получила множественные ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, в результате чего один человек получил ранения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы отключились от электроснабжения, началось их подключение к резервным источникам.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 00:47
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, которые поступили на службу в Главное управление разведки Украины, сообщают информационные агентства.

    В перечне фигурируют граждане Колумбии, Швеции, Аргентины, Бразилии, США, Британии, Франции, Испании, Туркмении, Норвегии, Японии, Бельгии, Австралии, Германии и Дании, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, после расформирования «Интернационального легиона» в Сухопутных войсках Украины поток иностранных наемников резко увеличился в подразделения ГУР.

    «Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР», – говорится в сообщении. Beregini уточнили, что полученные ими списки были составлены за последние несколько месяцев в одном из районных территориальных центров комплектования Киева.

    В доступных данных содержатся персональные сведения наемников: номера воинских частей, паспортные данные, идентификационные номера, занимаемые должности и звания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская хакерская группа KillNet презентовала интерактивную карту MATRIX, отображающую цеха по производству беспилотников для ВСУ. Хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к данным о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями. Участники группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у берегов Турции.

    Комментарии (11)
    4 февраля 2026, 06:56
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате комбинированного удара в районе Юрченково группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.

    «Помимо пусковой установки уничтожен КП 48 оабр, 14 единиц техники и более взвода личного состава ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении бои продолжаются вдоль всей линии фронта. Штурмовые группы российских войск продвинулись в лесах и населенных пунктах южнее Волчанска и в районе Хатнего. ВСУ отступают на запасные позиции и наносят ракетные удары по территории Белгородской области.

    В районе Старицы российские военные продвинулись до 250 м, а юго-западнее Симиновки заняли одну позицию ВСУ. В районе Волчанских Хуторов заняты семь домовладений и уничтожены позиции ВСУ.

    На Хатненском участке отмечено продвижение до 300 м на пяти направлениях. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдается, но артиллерия наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.

    На Сумском направлении подразделения российской группировки «Север» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем сохраняют высокие темпы наступления, продвигаясь до 900 м на отдельных участках.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако авиация наносит удары по позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300 на Украине.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 22:17
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    @ Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и выразил серьезную озабоченность по поводу его недавних высказываний о Крыме и Донбассе, сообщили в постпредстве России при ООН.

    Постпред России при ООН Василий Небензя провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и выразил ему серьезную озабоченность по поводу его недавних заявлений о Крыме и Донбассе, сообщается в Telegram-канале постпредства.

    В частности, российская сторона подчеркнула, что высказывания генсека содержат «выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств».

    Подчеркивается, что ни генеральный секретарь, ни сотрудники его секретариата не имеют права давать собственную трактовку международного права, особенно если она носит избирательный характер. В постпредстве России считают, что подобный подход фактически отрицает право одних народов на самоопределение, при этом признавая его универсальность в других случаях, что названо абсолютно неприемлемым.

    В заявлении также отмечается, что международное право не допускает иерархии между своими основополагающими принципами, а их взаимная связь закреплена как в Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международного права 1970 года. По мнению России, подобные заявления сотрудников секретариата ООН противоречат их обязанности сохранять беспристрастность, закрепленной в статье 100 Устава ООН.

    Генеральному секретарю ООН было указано на необходимость строго и непредвзято соблюдать все положения Устава ООН в их совокупности и тесной взаимосвязи.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, по его мнению, не применим к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 21:07
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 12:41
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 13:06
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    3 февраля 2026, 21:30
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу были зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, не обнаружено, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу». Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

    Как сообщает ТАСС, в результате атаки зафиксированы серьезные повреждения на одном из инфраструктурных объектов региона. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы и идет уточнение последствий обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после резкого роста числа погибших среди мирных жителей с начала 2026 года. Всего с начала года в регионе в результате обстрелов погиб 21 мирный житель и получили ранения 98 человек, среди которых шесть детей.


    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 22:58
    В Белгороде больницы перешли на резервные источники питания и работают штатно

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области после ракетного удара ВСУ медицинские учреждения и социальные объекты подключили к резервной генерации, начато восстановление электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Восстановительные работы в Белгородской области ведутся в круглосуточном режиме. После ракетного удара поэтапно возобновляется подача электричества, воды и тепла, в том числе на объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения.

    В штатном режиме работают как областные детская больница, так и больница Святителя Иоасафа. Свет есть и в Шебекинской ЦРБ. В некоторых районах Белгорода сохраняются перебои с энергоснабжением, технической водой и теплом, не функционируют светофоры, сообщает «Белгородские вести».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что аварийные бригады приступили к работе с первых минут, обследуют поврежденное оборудование и сразу начинают восстановление.

    «В первую очередь вы увидите электричество, тепло и подачу воды в свои квартиры и дома», – заявил глава региона. Он добавил, что получать подробную информацию можно через расширенный колл-центр «122».

    В городе аварийные службы запускают резервные генераторы для подачи света в многоквартирные дома. Из-за отключения светофоров на улицы вышли регулировщики.

    В ряде районов наблюдаются очереди на АЗС, однако Гладков заверил белгородцев, которые решили запастись топливом для генераторов, что его в регионе его достаточно, и рекомендовал автомобилистам во избежание очередей на городских АЗС заправляться в том числе на заправках в пригороде.

    Резервные генераторы были подключены на социальных объектах, системах водоснабжения и водоотведения, мероприятие проходит по установленному плану. Власти готовы к дальнейшему развитию ситуации, однако пункты обогрева пока не разворачиваются.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 09:32
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Комментарии (17)
    3 февраля 2026, 20:19
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    Путин: Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорилась из-за налоговых изменений

    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 00:18
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В Абу-Даби в ОАЭ прилетел борт, на котором прибыла российская делегация для переговоров по Украине, сообщают информационные агентства.

    Самолет с символикой специального летного отряда России приземлился в аэропорту Абу-Даби. По данным ТАСС, на борту находится российская делегация, которая будет участвовать в переговорах по Украине.

    Лайнер Ил-62 приземлился в частном аэропорту. Этим же самолетом делегация вылетала из Абу-Даби 25 января. Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по безопасности запланирован в Абу-Даби на среду, встреча может продолжиться и в четверг, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Новый раунд планировался на 1 февраля. Встречу перенесли, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что она пройдет в среду или четверг. Кремль подтвердил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится.

    Комментарии (0)
    По факту попытки убийства полицейского на Рублевке завели уголовное дело
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
    В Польше разогнали руководство службы госохраны после угона Lexus жены Туска
    Состояние Илона Маска достигло рекордных 852 млрд долларов
    Павел Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    В Красноярске пятеро детей и учитель пострадали от восьмиклассницы с молотком

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

