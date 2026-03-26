Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона

Науседа: Упавший в Литве украинский дрон летел в Приморск в Ленобласти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Науседа заявил, что дрон, упавший и взорвавшийся на территории страны, был украинским и предназначался для атаки на нефтяной терминал в Приморске Ленинградской области, передает РИА «Новости».

По его словам, беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился в Варенском районе на юге Литвы. Литовские СМИ отмечали, что инцидент произошел в ночь на вторник, а литовский министр обороны Робертас Каунас также сообщал, что дрон, вероятно, был украинским.

Правительство Ленинградской области ранее сообщало о пожаре в порту Приморска 23 марта после атаки украинского дрона, который удалось локализовать к 25 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может втемную использовать территории стран Евросоюза и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевские власти известны использованием объектов инфраструктуры, таких как нефтепроводы и газопроводы, в качестве инструмента давления, и не исключено, что они могут использовать и другие страны ЕС и НАТО для своих целей.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают обстоятельства запусков украинских дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил о принадлежности упавшего в Варенском районе дрона Украине.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о падении запущенного с Украины беспилотника в Краславском крае у границы с Белоруссией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о риске использования Киевом стран ЕС и НАТО «втемную» на фоне участившихся падений украинских беспилотников в Прибалтике.