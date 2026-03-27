Глава МИД Белоруссии Рыженков рассказал о «химии» между Лукашенко и Ким Чен Ыном

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что между Александром Лукашенко и Ким Чен Ыном сразу возникла особая «химия». По его словам, дух переговоров был искренним и дружественным, а мероприятия визита главы белорусского государства неоднократно выходили за пределы обычного протокола, передает БелТА.

Рыженков отметил, что формат многих встреч менялся уже по ходу визита, чтобы соответствовать теплой атмосфере общения двух лидеров.

«Я очень рад тому, что вот этот первичный контакт и понимание друг друга, общий язык они очень быстро нашли», – заявил министр. Он рассказал, что складывалось впечатление, будто один из лидеров начинал фразу, а другой уже продолжал ее, не теряя смысла.

Неожиданным моментом стало участие Ким Чен Ына вместе с Лукашенко в церемонии возложения венка к монументу «Освобождение», а также личное сопровождение белорусского лидера в аэропорту при завершении визита. Мероприятия сопровождались присутствием сотен местных жителей и оркестра, что придало им торжественный характер.

По словам главы белорусского МИДа, исключительный протокол подчеркивал особое расположение и дружбу между лидерами, несмотря на то, что это лишь вторая личная встреча Александра Лукашенко и Ким Чен Ына. Министр также отметил, что в рамках визита прошел концерт, где артисты КНДР исполнили не только свои национальные песни, но и композиции на русском и белорусском языках. Александр Лукашенко похвалил исполнителей, отметив, что некоторые белорусские песни звучали даже лучше, чем на родине.

Рыженков подчеркнул, что обе страны и их лидеры придерживаются схожих взглядов на мировое устройство и развитие государств, что становится основой для сотрудничества по широкому кругу вопросов.

Ранее Александр Лукашенко поставил задачу открыть посольство Белоруссии в КНДР и активизировать соглашение о безвизовых поездках граждан.

На переговорах в Пхеньяне белорусский лидер заявил о выходе отношений Минска и Пхеньяна на принципиально новый этап.

Главы двух государств обменялись подарками во время визита белорусского президента в Пхеньян. Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат.

В ходе визита Лукашенко и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР.