«Работайте, братья!» Путин обозначил ответ России на хамство Киева

Tекст: Олег Исайченко

В пятницу Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. Вместе с ним в сессии участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хассан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Россия, подчеркнул президент, открыта для тех, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход – способность слышать друг друга и находить общие развязки – является гармоничным путем развития в условиях серьезных глобальных вызовов.

Путин заявил, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Речь идет не просто о смене фаз цикла, а об изменении самой парадигмы глобального развития. В то же время европейские элиты, по его словам, провоцируют хаос, пытаясь втянуть в него все новые страны. Однако Россия оценивает эти перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности – при условии быстрых и прагматичных действий.

БРИКС обогнал «семерку» и продолжит расти

Президент привел показательные цифры: почти 50% роста глобального ВВП за последние пять лет обеспечили страны БРИКС, тогда как вклад G7 составил лишь 18%. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже достигает 40%, у «семерки» – менее 29%. Причем лидерство объединения будет только нарастать: если у стран G7 до конца десятилетия рост составит в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС – более 4%. На страны объединения пришлась почти четверть мирового экспорта, а внутренний товарооборот превышает 1 трлн долларов в год.

Путин отметил, что глобальная торговая система перестает быть западоцентричной. Запад сам запустил ее эрозию: когда стал проигрывать в конкурентной борьбе, общие правила ВТО стали ему неинтересны, и в ход пошли санкции. Воровство российских резервов, подчеркнул президент, необратимо подорвало позиции доллара и евро, и теперь любая страна может в любой момент лишиться доступа к своим активам на Западе.

При этом госдолг еврозоны достиг 81,7 ВВП (у России – всего 16%). Худшие показатели – у Греции, Италии и Франции. Дефицит бюджета в США – 5,9%, в Евросоюзе – 3,1%, в России – 2,6%. При этом, несмотря на антироссийские санкции, доля рубля в экспортных операциях РФ сегодня составляет 65%.

Три главные технологии будущего

Путин назвал три ключевые технологии, определяющие глобальную трансформацию: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Страны, обладающие полным набором собственных разработок в этих сферах, станут центрами суверенитета многополярного мира.

При этом президент предостерег от иллюзий: чужие цифровые сервисы поначалу могут быть удобными, но затем неизбежно ведут к зависимости. Россия будет развивать собственные решения и сотрудничать только с теми, кто уважает взаимные обязательства. Он поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Также глава государства подчеркнул, что статус суверенной державы требует максимальной отдачи на всех участках работы. «Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие», – отметил российский лидер. По его словам, нельзя прикрываться независимостью для оправдания медленной или неэффективной работы.

Экономика России

Путин констатировал, что экономика России продолжает расти: ВВП в апреле прибавил 1,3%, промышленное производство – 1,9%, обрабатывающая промышленность – 3,1%. Розничный товарооборот вырос на 6,5%. Инфляция замедляется и по прогнозу приблизится к 5,2% к концу года. Уровень безработицы – один из самых низких в мире, около 2,2%. Реальные зарплаты за пять лет выросли более чем на 30%.

Однако, подчеркнул президент, вернуться к устойчивым темпам роста с 2027 года можно только запустив новый инвестиционный цикл. За 2021-2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении, а электронная коммерция растет на 30% в год – по этому показателю РФ входит в число мировых лидеров.

Государство продолжит поддерживать регионы, заявил президент. За последние два года федеральный центр списал субъектам бюджетных кредитов на 440 млрд рублей, а до 2030 года будет направлено еще 750 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Кроме того, крупные госкомпании, включая РЖД, переедут из Москвы в регионы – чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию на местах.

Путин также затронул налоговую нагрузку на малый бизнес. Дальнейшее снижение порога выручки для упрощенной системы налогообложения решено отложить – текущий уровень в 20 млн рублей будет зафиксирован. Также необходимо обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, подготовив соответствующую концепцию.

Ответ на письмо Зеленскому

Путин прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского. Президент признался, что сначала не успел его прочитать из-за рабочего ужина с главой Узбекистана, но затем бегло ознакомился.

Путин иронично отреагировал на упреки в свой адрес: «Конечно, о возрасте должны думать все, но главное – не возраст, а дееспособность и работоспособность». Он также напомнил Зеленскому о легитимности власти: «На выборы надо идти, не бояться. Если удерживать власть вне рамок конституции – это узурпация, уголовное преступление».

Президент также указал на противоречия в позиции Киева: «Оружие хотят получать из США, а видеть администрацию Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят». И добавил с иронией: «Мы видели, как Дональд занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Давать «Рэмбо. Первую кровь» где-то уместно, но не везде.

Хочу поблагодарить Трампа за работу – есть еще над чем работать».

Что касается запросов Зеленского, то Путин напомнил, что в мае один российский предприниматель по приглашению Киева ездил на Украину, где ключевой темой стала просьба о личной встрече. Но глава государства ответил отказом: «Я не вижу смысла встречаться. Смысл для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил».

«Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – пояснил президент.

Особый акцент Путин сделал на хронологии: 21 мая бизнесмен вернулся из Киева, а 22 мая украинские войска совершили жуткий теракт, нанеся удар по общежитию колледжа в Старобельске. «Уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

«И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил глава государства.

«И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – заключил Путин.