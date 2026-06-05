В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Путину передали содержание открытого письма Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.
Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
«Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.
Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».
«Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.
Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.