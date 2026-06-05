Зеленский предложил Путину завершить конфликт на Украине

Tекст: Катерина Туманова

Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

«Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока не успел его прочитать. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что глава государства ранее неоднократно заявлял о готовности провести встречу в Москве в любой момент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине. Кроме того, Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву.



