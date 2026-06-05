Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Зеленский предложил Путину завершить конфликт на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем рассказал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.
Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.
«Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.
Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.
По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.
В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока не успел его прочитать. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что глава государства ранее неоднократно заявлял о готовности провести встречу в Москве в любой момент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине. Кроме того, Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву.