Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Газманов рассказал, как отметит 75-летний юбилей
Олег Газманов сообщил о планах отметить 75-летний юбилей
Народный артист России Олег Газманов планирует отметить предстоящий 75-летний юбилей активно, катаясь на сапбордах или играя в теннис вместе с семьей.
Народный артист России Олег Газманов 22 июля отметит свой 75-й день рождения. В преддверии юбилея певец рассказал, что предпочитает проводить праздники активно, передает РИА «Новости».
Накануне, в понедельник, президент России Владимир Путин наградил исполнителя орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Если будет хорошая погода, то поедем кататься на сапбордах всей семьей – у меня целый флот из восьми сапбордов – или играть в теннис. Обычно у нас активные праздники. Не люблю сидеть за столом и выслушивать про себя кучу всего», – поделился артист своими планами на праздник.
Широкая известность пришла к Газманову после того, как его песню «Люси» исполнил сын Родион. Как самостоятельный исполнитель он ярко заявил о себе в 1991 году с выходом сольного альбома «Эскадрон». Заглавная композиция стала настоящим хитом и неофициальным гимном 90-х, создав артисту образ энергичного патриота.
Впоследствии Газманов стал одним из самых узнаваемых певцов на российской эстраде. Его хиты, такие как «Офицеры», «Москва», «Сделан в СССР» и «Мои ясные дни», полюбились миллионам слушателей. Исполнитель собирал полные стадионы, включая «Лужники», и активно гастролировал по всему миру.
Фирменная акробатика на сцене, патриотический репертуар и твердая гражданская позиция сделали его символом современной эстрады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Неделей ранее народный артист раскрыл пророческий смысл своего хита «Офицеры».
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