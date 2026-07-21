Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Белоруссии Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, на границе сейчас находятся подразделения сил специальных операций.

Лукашенко уточнил, что республика не планирует ни на кого нападать, а лишь обеспечивает собственную безопасность.

Служба на границе, по его мнению, станет наказанием для нарушителей дисциплины, которым предстоит пройти недельную подготовку. Он добавил, что приказ касается всех чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лукашенко рассказывал о встрече с представителями Владимира Зеленского. До этого Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками. На фоне напряженной обстановки белорусский лидер поручил продолжить точечную мобилизацию воинских частей.