Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива, предположительно Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.