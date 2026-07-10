Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.10 комментариев
Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.
Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива, предположительно Катар или Объединенные Арабские Эмираты.
Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.
Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.
Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.
Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.