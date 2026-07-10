  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 376 украинских беспилотников
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    21 комментарий
    10 июля 2026, 08:12 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Средства ПВО сбили четыре направлявшихся в сторону Москвы дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно отразили атаку четырех вражеских дронов, которые пытались ударить по столице, сейчас экстренные службы изучают места падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Вооруженные силы нейтрализовали угрозу с воздуха. Мэр города Сергей Собянин в Max уточнил, что противовоздушная оборона ликвидировала четыре аппарата.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых дронов работают профильные специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    В течение того же дня Министерство обороны перехватило 152 украинских дрона.

    9 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»

    ВС России уничтожили командира батальона украинских беспилотников «Ястребы»

    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне спецоперации уничтожены командир батальона украинской бригады беспилотников, а также офицер пограничной комендатуры быстрого реагирования.

    Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также офицера пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. <…> В Колодезном (Харьковская область) ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда (Закарпатская область) старший лейтенант Кулич Михаил Викторович», – рассказал собеседник агентства.

    Представители силовых структур также отметили, что подразделение «Ястребы» участвовало во вторжении в Курскую область и терроризировало мирное население приграничных районов с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили крупную группу операторов беспилотников бригады ВСУ «Ахилес» в Запорожской области.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о ненависти населения к штурмовому полку «Шквал» из-за высоких потерь. А в феврале удары российских дронов поразили места дислокации операторов БПЛА этого элитного подразделения.

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Дрон ВСУ намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Украинский беспилотник намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали с помощью дрона и убили мужчину, работавшего на собственном приусадебном участке в селе Таволжанка Харьковской области.

    Трагический инцидент произошел в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

    «В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мирный житель села Таволжанка Купянского района. В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал чиновник.

    Ганчев подчеркнул, что украинские военные видели человека на огороде и направили беспилотник в его сторону умышленно. Руководитель администрации также выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в селе Ивановка Купянского района от удара украинского дрона погиб местный житель.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины при атаке беспилотника в Новой Таволжанке. А омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить целенаправленные убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

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    9 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    «Герани» поразили перевозившие вооружение для ВСУ локомотивы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России с помощью ударных дронов «Герань» нанесли точные удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях, сорвав поставки военной техники для украинской армии.

    Атака российских войск остановила транспортировку вооружения на территории Днепропетровской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны России, передает РИА «Новости».

    Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань».

    «В результате ударов все цели поражены», – отметили в министерстве.

    Ранее БПЛА «Герань» атаковали железнодорожную технику украинской армии в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

    До этого российские военные уничтожили четыре украинских локомотива в Днепропетровской области.

    Еще раньше беспилотники «Герань-4» поразили логистический центр ВСУ в Запорожье.

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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    9 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    Девочка из Константиновки рассказала об обмане украинскими военными

    ВСУ обманули семью с эвакуацией из Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала, что ВСУ обманули с эвакуацией ее семью, в которой были ранены бабушка и дедушка.

    Украинские военные обманули семью с эвакуацией, оставив раненых пожилых людей без помощи, передает РИА «Новости». Десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей, спасли и вывезли российские военнослужащие.

    По словам спасенного ребенка, бабушка и дедушка получили ранения еще до освобождения города. Девочка рассказала: «Дед с бабушкой утром пошли за бутылями с водой, мы с мамой в подвале сидели и слышим прилет, такой звук, что прилетело что-то, и мама побежала смотреть. Прибежала вся в слезах, что деда с бабой ранило».

    Затем мать ребенка отправилась за помощью. Как отметила девочка, украинские солдаты занесли раненого дедушку в кухню и пообещали организовать выезд, однако так и не сдержали слово. Ребенок уверен, что военные просто соврали семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие спасли оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку из Константиновки.

    Перед этим бойцы организовали планомерный вывоз мирного населения из освобожденного населенного пункта.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны объявило о завершении зачистки городских кварталов от остатков украинских подразделений.

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    10 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Зеленский: В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы на складе боеприпасов в городе Вишневое под Киевом произошли на объекте концерна «Укроборонпром», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    О том, что «Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома», со ссылкой на Зеленского сообщают украинские СМИ. Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело. виновных в произошедшем планируют привлечь к ответственности, также ожидаются увольнения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила об уничтожении боеприпасов и ракет ПВО на складе в Вишневом, принадлежавшем минобороны и «Укроборонпрому».

    В городе провели эвакуацию жителей.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Зеленский заявил о поставках ракет Patriot на Украину в ближайшие дни

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в ближайшие дни получит от США ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot», – пишут украинские СМИ.

    Кроме того, Зеленский заявил, что обсуждал с Белым домом вопрос организации производства систем ПВО Patriot на Украине. По его словам, этот вопрос уже решен на политическом уровне, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для организации выпуска ракет.

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    9 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    В Госдуме отметили профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве

    Депутат Колесник: У сотрудничающих с Киевом россиян два пути – и оба трагичные

    В Госдуме отметили профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве
    @ ФСБ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россиян, сотрудничающих с украинскими спецслужбами, кураторы не оставляют в живых. Потенциальные завербованные должны понимать, что в задачи ГУР и СБУ не входит создание предателям России комфортного будущего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в Москве.

    «При пресечении терактов ФСБ показало высокий уровень работы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что спецслужбам России приходится действовать в сложнейших условиях. «Ситуация по сути военная», – напомнил депутат.

    По его словам, украинская сторона различными покушениями на сотрудников Минобороны хочет создать панику как в гражданском обществе, так и в среде военных. «Но, как сказал недавно президент России Владимир Путин, у Киева не получится достичь своих целей», – напомнил собеседник.

    Тем не менее, указал он, противник наращивает гибридную террористическую деятельность и использует для этого любые предлоги. «Россияне, особенно молодежь, должны понимать, что ГУР и СБУ получают деньги только на проведение диверсионных операций против нас. В их планы не входит улучшение жизни завербованных, создание им комфортного будущего и тем более построение романтических отношений после осуществления задуманного», – заметил парламентарий.

    «У россиян, сотрудничающих с украинскими спецслужбами, два пути, различающихся степенью трагичности. Вряд ли их оставят в живых, даже если удастся сбежать на Украину или в какую-то другую страну. В лучшем же случае завербованные будут задержаны российскими правоохранителями», – подчеркнул Колесник.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом и его кураторами, сообщается на сайте спецслужбы. Атаки готовились на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также против высокопоставленного сотрудника Минобороны.

    Причем, украинские спецслужбы завербовали для этого россиянку 2001 года рождения. Последние два года они общались через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской). Изначально девушка должна была собирать данные об объектах в Москве и Петербурге. Затем ей поручили следить за местом проживания одного из военных. Она арендовала квартиру в том же районе, и установила камеры с видеотрансляцией кураторам.

    Также она оставила средства маскировки и еду для исполнителя теракта. Он должен был заселиться в квартиру, а сама девушка хотела уехать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. Для ее вербовки куратор имитировал влюбленность и обещал продолжение отношений. Задержанная признала вину и была арестована. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Украинские дроны начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    ВСУ при помощи дронов начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные применили беспилотники с установленными динамиками для ночной трансляции запугивающих сообщений жителям города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

    Украинские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные звуковыми колонками, для трансляции угроз жителям Энергодара. Город является спутником Запорожской атомной электростанции.

    «ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы», – заявил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

    По словам градоначальника, украинская сторона систематически применяет дроны для распространения ложной информации. В частности, противник тиражирует фейки о якобы готовящейся эвакуации населения. Целью таких действий является запугивание местных жителей и создание панических настроений в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинские беспилотники транслировали ложную информацию об эвакуации города. Представители Запорожской АЭС назвали подобные действия серьезным психологическим давлением на местных жителей.

    На днях мэр Энергодара Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по ведущим к городу трассам.

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    9 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Семьи завербованных в ВСУ колумбийцев вышли на протесты в Боготе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Родственники колумбийцев, которые обманом попали в ВСУ, вышли на акцию в Боготе, чтобы обратить внимание властей на проблему вербовки в стране, сообщили в российских силовых структурах, предоставив соответствующие кадры.

    Родные колумбийцев, обманным путем попавших в ряды украинской армии, устроили акцию протеста в Боготе, передает ТАСС. Демонстранты прошли по улицам города с плакатами, после чего сожгли самодельный флаг Украины.

    «Десятки родственников попавших в ВСУ колумбийцев вышли на акцию в Боготе. Они требуют от властей Колумбии обратить внимание на проблему вербовки украинской разведкой наемников внутри страны, а также озаботиться судьбами пленных и пропавших без вести колумбийцев», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    Ранее стало известно о захвате в плен колумбийца Уильяма-Андреса Гальего Ороско в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Север» взяли его под селом Старица. Пленный связался с близкими и призвал их заявить в полицию на вербовщика. По его словам, наемников для украинской армии набирали среди уличных торговцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера.

    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ.

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    10 июля 2026, 04:26 • Новости дня
    Беспилотники сбиты над территорией Ленинградской области

    Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников над Ленинградской областью

    Беспилотники сбиты над территорией Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В воздушном пространстве Ленинградской области сбиты два дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над Ленинградской областью сбито два БПЛА противника. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    Местных жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета в регионе. Объявлена опасность БПЛА.

    Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными ведомствами на фоне введенных временных ограничений использования воздушного пространства, сообщила Росавиация в «Максе».

    Ограничения в ряде районов Ленинградской области повлияли на возможности использования маршрутов в Калининград и обратно. В связи с этим в расписании рейсов аэропорта Храброво возможны корректировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти.

    Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию в связи с введением ограничений в районе авиагавани.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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