Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

«Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.