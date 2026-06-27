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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    13 комментариев
    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    26 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»

    Суд взыскал компенсацию за незаконное использование песни «Земля» в шоу «Голос»

    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная российская исполнительница Мария Макарова добилась выплаты 300 тыс. рублей за неправомерное исполнение хита из фильма «Брат-2» в эфире популярного телевизионного проекта.

    Московский суд обязал создателей музыкальной передачи выплатить Марии Макаровой денежную компенсацию, передает РИА «Новости».

    Поводом для разбирательства стало исполнение композиции «Земля» в 13-м сезоне проекта на этапе слепых прослушиваний. Впоследствии видеозапись номера появилась на официальном сайте и в социальных сетях.

    Артистка подчеркнула, что не давала согласия на переработку трека и доведение его до всеобщего сведения. По ее мнению, телеканал использовал популярный саундтрек для повышения собственных рейтингов и заработка на рекламе.

    «Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу», – говорится в исковом заявлении.

    Изучив материалы дела, инстанция признала нарушение исключительных авторских прав. Общая сумма взыскания составила 300 тыс. рублей, включая возмещение морального вреда и судебных издержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный суд привлек музыкантов группы «Секрет» к многомиллионному разбирательству из-за мюзикла.

    Композитор Алексей Рыбников выиграл дело о нарушении авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но».

    Арбитражный суд Брянской области взыскал с предпринимателя компенсацию за незаконное использование цитат из фильма «Брат-2».

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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    27 июня 2026, 04:52 • Новости дня
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО, сообщает портал LRT.

    О ликвидации Кайлюса сообщили в украинском сегменте соцсетей, связанном с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева, сообщает LRT со ссылкой на 15min.

    По данным СМИ, в начале июня район, где находился Калюс, подвергся обстрелу, после чего о нем не поступало сведений. Известно, что он с февраля состоял в вооруженных силах Украины помощником гранатометчика и выполнял боевое задание 2 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы еще два литовца – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

    Эстонский наемник Ало Клаассепп уничтожен в Харьковской области и стал как минимум пятым уничтоженным гражданином Эстонии на Украине.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был приговорен в ДНР за участие в боях на стороне Украины к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    26 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения Молдавии.

    «Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова», – подчеркивается в заявлении на сайте МИД.

    Прибывающие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов сталкиваются с прямым издевательством, отметили в ведомстве. Пассажиров подвергают тщательным допросам и проверкам, заставляя часами ждать в транзитной зоне без доступа к воде и еде. Кроме того, местные спецслужбы незаконно проверяют содержимое мобильных телефонов путешественников.

    Часто подобные мероприятия заканчиваются немотивированным отказом во въезде в страну. В МИД указали, что при вылете из столицы Молдавии процедуры досмотра искусственно затягиваются, из-за чего люди опаздывают на рейсы. При этом молдавские власти игнорируют запросы посольства и не допускают к задержанным консульских сотрудников.

    В январе российское дипломатическое ведомство уже советовало гражданам временно отказаться от поездок в эту страну.

    Накануне молдавские пограничники на несколько часов задержали дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

    Из-за этого инцидента Москва вызвала посла республики Лилиана Дария для заявления решительного протеста.

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    26 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    ФСБ: Задержанный в Дагестане готовил теракты по всему миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанный в Дагестане злоумышленник занимался террористической деятельностью на территории России, Соединенных Штатов и стран Европы, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Его действия координировали украинские спецслужбы, передает РИА «Новости». Непосредственным куратором преступника выступал проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    «Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению теракта в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала», – рассказали в ведомстве.

    Известно, что родившийся в 1993 году киевский куратор руководит сетью неонацистских Telegram-каналов. Он напрямую связан с украинской разведкой и отвечает за организацию тайников со взрывчаткой и оружием на российской территории. В настоящее время радикал официально объявлен в розыск за подготовку терактов.

    В апреле силовики задержали готовившего взрыв у объектов Минобороны россиянина.

    Незадолго до этого в Пятигорске пособник украинских спецслужб признался в подготовке теракта.

    В марте сотрудники ФСБ предотвратили подрыв машины чиновника в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли точные удары аппаратами «Герань-2 Сикер» по железнодорожной технике, используемой украинской армией для военных нужд, сообщило Минобороны.

    За сутки было нанесено пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом в городе Запорожье, а также по трем локомотивам между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение всех обозначенных целей. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские беспилотники поразили перевозившие военные грузы локомотивы на харьковском направлении. До этого дроны «Герань-2 сикер» уничтожили базу ГСМ украинских войск в Днепропетровской области.

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    26 июня 2026, 14:44 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 160 военных

    Минобороны: Россия вернула из украинского плена 160 военных

    Россия вернула из украинского плена 160 военных
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 160 российских бойцов, взамен украинской стороне передано аналогичное число военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Освобожденные из плена российские бойцы в настоящий момент находятся на территории Белоруссии, сообщается в канале ведомства в Max. Там с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Сначала военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и комплексной реабилитации в госпиталях военного ведомства.

    Особую роль в процессе обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что эта страна оказала гуманитарное посредничество при возвращении российских солдат на родину.

    В начале июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о первых результатах переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны сообщило об освобождении 185 российских бойцов.

    В середине мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    27 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная, сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Положение украинских подразделений на южном направлении оценивается как крайне тяжелое, передает ТАСС. Об этом рассказали представители пресс-службы оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В официальном сообщении ведомства отмечается текущая обстановка на линии боевого соприкосновения. «Ситуация на юге остается сложной», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале командования.

    Военный эксперт Андрей Марочко ранее пояснил, что армия России активно продвигается в районе Гуляйполя. По его словам, российские бойцы перерезают логистические маршруты противника у Орехова, который украинские военные попытались превратить в мощный оборонительный узел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения усилили давление на позиции противника под Ореховом.

    Командование украинской армии безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава дронами.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал значительное ухудшение ситуации на гуляйпольском направлении.

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    26 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

    Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация успешно поразила временные базы размещения украинских военных на территории Славянской теплоэлектростанции, использовав мощные авиабомбы.

    Воздушно-космические силы России атаковали пункты дислокации бойцов ВСУ в районе Николаевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Удар пришелся по объектам на Славянской ТЭС.

    «Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После обнаружения целей командование приказало уничтожить их авиационными средствами. Экипажи сбросили три бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили точные попадания по заданным координатам, добавили в ведомстве. Также было опубликовано видео успешной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке тремя авиабомбами ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее авиация поразила позиции этого же подразделения двумя тяжелыми бомбами с универсальными модулями планирования.

    Министерство обороны сообщило о массированных ударах снарядами ФАБ-500 по центрам управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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    • Здесь и там

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

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    • Почему я иду на выборы?

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