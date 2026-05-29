Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
Взрывотехники ФСБ нейтрализовали украинский дрон у водонапорной башни в Горловке
Ударный беспилотник украинских войск попытался разрушить объекты водоснабжения в Донецкой народной республике, однако угрозу оперативно нейтрализовали специалисты.
«Штаб обороны» региона в официальном Telegram-канале сообщил, что инцидент с применением беспилотной авиации произошел на территории Горловки.
«Ударный дрон «Хорнет», которым украинские террористы пытались атаковать водонапорную станцию в Горловке. Боевую часть МОА-400 уничтожили взрывотехники УФСБ», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее в ДНР из-за атак украинских беспилотников пострадали 11 мирных жителей.
Осенью прошлого года дроны ВСУ повредили объекты теплоснабжения в Центрально-Городском районе Горловки.
Весной 2025 года удар украинского аппарата нарушил работу систем водоснабжения этого города.