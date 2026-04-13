    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков заявил о нацеленности Европы продолжать войну на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, передает ТАСС.

    «Любые действия на подпитывание милитаристских военных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что поддержка Европы способствует затягиванию конфликта и мешает поискам мирного решения. Представитель Кремля напомнил, что подобные шаги не ведут к деэскалации ситуации и осложняют любые переговорные инициативы.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Вэнс назвал ситуацию сложной.

    Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

    В Кремле указали на отсутствие понимания мотивов Евросоюза для усиления участия в украинском конфликте.

    12 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Tекст: Ольга Иванова

    Разногласия между Россией и Украиной по вопросу территорий, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оцениваются в считанные километры, включая часть Донецкой народной республики.

    Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.

    Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 15:36 • Новости дня
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения рискуют остаться без беспилотников из-за резкого роста стоимости комплектующих материалов, которые поставляются азиатскими производителями, заявил один из бойцов ВСУ.

    Вооруженные силы Украины могут лишиться FPV-дронов на фоне взрывного роста цен на комплектующие, сказал боец 115-й бригады с позывным «Мори», передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    По его словам, китайские поставщики увеличили стоимость оптоволокна в 300 раз, подняв цену до 34 долларов за километр.

    «Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», – пояснил военнослужащий.

    Он добавил, что при дальнейшем удорожании материалов такие аппараты станут недоступными для армии по финансовым причинам.

    Солдат подчеркнул полное отсутствие гарантий стабильности рынка. Экспортеры способны продолжить повышение стоимости своих поставок, поскольку не имеют никаких ограничений. В итоге может наступить момент, когда оптоволокно полностью исчезнет, резюмировал боец.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово перешли на использование оптоволоконных дронов-камикадзе. При этом Украина не имеет собственного производства оптоволокна для беспилотников.

    12 апреля 2026, 22:50 • Новости дня
    Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России в Европу, который планируется с 2027 года, заявил гендиректор базирующейся в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу», – приводит слова Дескальци РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore

    По словам Дескальци, поставки такого объема газа критически важны для энергетической системы европейских государств. Дескальци отметил, что альтернативные источники энергии, такие как возобновляемая энергетика, не способны обеспечить необходимую гибкость энергосистемы, а атомная энергетика отсутствует у большинства европейских стран. Он также добавил, что даже если бы она появилась, для ее запуска потребовалось бы значительно больше времени.

    «Кто будет производить эти дополнительные 20 млрд?» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года. Запрет на долгосрочные контракты по СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Ограничения на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам введут 17 июня 2026 года. Запрет на импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам заработает с 1 ноября 2027 года.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    12 апреля 2026, 18:03 • Новости дня
    Ливия отбуксировала атакованный украинскими дронами «Арктик Метагаз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подвергшийся атаке украинских беспилотников российский газовоз «Арктик Метагаз» смогли взять под контроль с помощью специального буксира, сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии.

    Буксир «Марадиф», предоставленный Ливийской нефтяной корпорацией, взял контроль над судном, его отбуксировали, указал ливийский представитель, передает РИА «Новости»

    Сейчас местные спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты планируют в кратчайшие сроки безопасно и полностью завершить начатую операцию.

    Ранее из-за погодных условий власти Ливии потеряли контроль над поврежденным российским судном.

    В начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.

    13 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
    Tекст: Антон Антонов

    Срок действия пасхального перемирия в зоне СВО, введенного Россией, подошел к концу, сообщают информационные агентства.

    Пасхальное перемирие, введенное Россией, действовало до исхода дня 12 апреля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия в случае, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    Украинские войска использовали свыше 1300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.



    13 апреля 2026, 12:01 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик с утра совершает полет южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Американский самолет-разведчик с самого утра курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    По данным сервисов отслеживания полетов, речь идет о небольшом самолете на базе бизнес-джета Bombardier Artemis II, который вылетел из румынского города Констанца около 8:40 по московскому времени. Не долетев примерно 170 километров до берегов Грузии, самолет развернулся и направился обратно по прежнему маршруту.

    Bombardier Artemis II – это переделанный бизнес-джет Bombardier Challenger 650, модифицированный американской компанией Leidos для радиолокационной разведки. По открытой информации, таких самолетов всего два, оба построены по заказу Пентагона, второй был выпущен в конце 2022 года. Основная задача этих машин – перехват, запись и дешифровка данных с больших расстояний.

    Данный борт, как уточняет агентство, регулярно выполняет разведывательные полеты и вдоль Калининградской области. В последние годы, отмечают в России, активность НАТО у западных границ страны значительно выросла. Альянс объясняет свои действия необходимостью «сдерживания российской агрессии», однако власти России неоднократно выражали свою обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее это воздушное судно прошло мимо побережья Крыма.

    Данный борт также выполнял многочасовое патрулирование у границ Калининградской области.

    13 апреля 2026, 03:32 • Новости дня
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии

    Tекст: Антон Антонов

    Фрагмент БПЛА, предположительно украинского, обнаружен на пляже Кальви в Ляэне-Вирумаа на севере Эстонии, сообщает эстонская полиция безопасности.

    По информации ERR, местный житель в воскресенье утром заметил на пляже фрагмент беспилотника, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявила, что речь идет не о падении дрона, а именно об обломке крыла, который был выброшен морем на берег. Она отметила, что предварительно найденный фрагмент относят к украинскому беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Прибалтики упали несколько украинских беспилотников. Позже украинские дроны стали падать и на территории Финляндии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Эстония занимает вторую строчку рейтинга.

    12 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков: Европа найдет способ получить газ даже без поставок из России

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок страны Европы найдут способ получить газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок, Песков заявил: «Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок … живет как живой организм».

    Песков отметил, что производство вооружений продолжается не только в Европе, а источников энергоресурсов в мире не так много. «Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное – принимать меры по обеспечению своей безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в марте на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    В 2025 году объем поставок российского сжиженного природного газа в Европу впервые превысил трубопроводные поставки. В 2025 году российский СПГ доставили в объеме 19,9 млрд кубометров. В то же время объем газа, перекачанного по трубопроводам, составил 18,1 млрд кубометров.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    12 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    МВФ: Украине понадобятся кредиты даже после урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевское руководство сохранит зависимость от масштабной зарубежной финансовой поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования текущего конфликта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Критическое значение для Украины окажет 2026 год, заявила Георгиева в интервью CBS News, передает ТАСС.

    «Надеюсь, что мирные переговоры принесут положительный результат. Независимо от этого результата, страна по-прежнему будет нуждаться в международной поддержке, и по этой причине у нас есть новая программа для Украины», – добавила она.

    Глава МВФ также подчеркнула, что организация помогает украинским властям продолжать курс реформ. Эти преобразования необходимы для подтверждения кредитоспособности государства.

    Ранее СМИ сообщали, что киевский режим может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже в ближайшие два месяца из-за заморозки западных кредитов.

    12 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Кадыров: Группу ВСУ ликвидировали на Харьковском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и уничтожили небольшую группу украинских солдат на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку», – пояснил Кадыров, передает РИА «Новости».

    Там же находился блиндаж. Все цели были уничтожены, добавил глава региона.

    В прошлом году Кадыров сообщал о ликвидации украинского пункта временной дислокации на Харьковском направлении.

    12 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Финский политик Мема уличил Зеленского в нежелании мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обнаружение дрона на финской территории говорит о расхождении миролюбивой риторики украинского руководства с его реальными шагами навстречу дипломатическому урегулированию конфликта, заявил финский политик Армандо Мема.

    «Вчерашний инцидент с беспилотником в Финляндии стал хорошим примером того, что слова [Владимира] Зеленского не подкрепляются конкретными действиями ради мира», – заявил Мема, передает РИА «Новости».

    Ранее в Финляндии нашли беспилотник с боеприпасом, его уничтожили. Местные правоохранители предполагают, что дрон мог принадлежать Украине.

    До этого Мема требовал от Киева прекращения атак беспилотников через территорию страны.

    13 апреля 2026, 07:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских беспилотников ночью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью над несколькими регионами России, включая Крым, силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника самолетного типа, атаковавших с Украины.

    В течение ночи с 24.00 мск 12 апреля до 7.00 мск 13 апреля дежурные средства ПВО России уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями, а также над Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников за одну ночь.

    В конце февраля военные сбили 33 вражеских дрона всего за четыре часа.

    В ходе другой массированной атаки системы противовоздушной обороны перехватили 45 летательных аппаратов над приграничными регионами.

    12 апреля 2026, 20:14 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударами по Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру в двух населенных пунктах Херсонской области, проигнорировав установленный на Пасху праздника режим прекращения огня, заявил глава региона Владимир Сальдо.

    Под огонь попали объекты в Старой Збурьевке и Железном Порту, указал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Руководитель региона добавил, что в результате инцидента строения получили различные повреждения. При этом никто из мирных жителей во время обстрела не пострадал.

    Ранее сообщалось, что ВСУ также нарушали пасхальное перемирие ударами по Курской и Белгородской областям.

    В прошлом году ВСУ также нарушали пасхальное перемирие атаками по городам в Херсонской области.

    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

