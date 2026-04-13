Tекст: Вера Басилая

По его словам, Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, передает ТАСС.

«Любые действия на подпитывание милитаристских военных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования», – заявил Песков.

Он подчеркнул, что поддержка Европы способствует затягиванию конфликта и мешает поискам мирного решения. Представитель Кремля напомнил, что подобные шаги не ведут к деэскалации ситуации и осложняют любые переговорные инициативы.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Вэнс назвал ситуацию сложной.

Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

В Кремле указали на отсутствие понимания мотивов Евросоюза для усиления участия в украинском конфликте.