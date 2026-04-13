Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Песков заявил о нацеленности Европы продолжать войну на Украине
Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, передает ТАСС.
«Любые действия на подпитывание милитаристских военных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования», – заявил Песков.
Он подчеркнул, что поддержка Европы способствует затягиванию конфликта и мешает поискам мирного решения. Представитель Кремля напомнил, что подобные шаги не ведут к деэскалации ситуации и осложняют любые переговорные инициативы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Вэнс назвал ситуацию сложной.
Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.
В Кремле указали на отсутствие понимания мотивов Евросоюза для усиления участия в украинском конфликте.