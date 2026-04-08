США выразили разочарование позицией Европы по конфликту на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Вэнс, выступая в институте MCC в Будапеште, США разочарованы позицией некоторых европейских государств в отношении конфликта на Украине и не видят заинтересованности с их стороны в поиске решения, передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, украинский конфликт является самым трудным с точки зрения урегулирования для США. Вэнс подчеркнул, что хотя изначально Вашингтон рассчитывал на более простое разрешение ситуации, на практике она оказалась самой сложной. Он отметил, что США занимаются этим вопросом уже 14 месяцев и планируют продолжить работу, поскольку уже достигнут определенный прогресс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достигнутом за последний месяц невероятном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Вэнс подчеркнул необходимость последних шагов России и Украины для завершения конфликта.

Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.