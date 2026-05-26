Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делают это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.5 комментариев
L'AntiDiplomatico предупредило о новом мощном ударе по Киеву
Украину ожидают трудные времена после заявления МИД России о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Заявления российского внешнеполитического ведомства о подготовке ударов по объектам военно-промышленного комплекса сулят Киеву серьезные испытания, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Журналисты обращают особое внимание на беспрецедентный характер предупреждения со стороны Москвы.
«Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну, а украинцам – держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», – говорится в публикации.
Автор статьи подчеркивает, что Россия не только анонсирует неминуемое возмездие за теракт в Старобельске, но и напрямую обращается к мирным жителям. Отмечается, что Москва впервые в подобном тоне настоятельно призвала иностранных граждан, дипломатов и представителей международных организаций незамедлительно уехать из города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.
Глава МИД Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о начале атак на объекты ВСУ.