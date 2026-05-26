Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делают это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.6 комментариев
Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире
Ситуация в мире заметно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ стран СНГ, говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
Военно-политическая ситуация в мире становится все напряжённее, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщает ТАСС.
«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», – отметил глава российского государства.
Путин подчеркнул важность широкого использования аналитических, кадровых, оперативных и технических ресурсов органов безопасности СНГ. «В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надежной защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», – указал президент.
Путин также отметил необходимость обсуждения на заседании вопросов противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности и киберпреступлениям. Он выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать обеспечению безопасности и стабильного развития государств СНГ.
Приветствие главы государства участникам заседания, которое проходит в Иркутской области, зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, передает РИА «Новости». Путин пожелал участникам успешной и продуктивной работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России обсудил с Советом безопасности сотрудничество с государствами СНГ.
На проходящем в Иркутске заседании директор ФСБ Александр Бортников предупредил о попытках Запада разжечь внутренние конфликты между народами Содружества.
Глава ведомства указал на использование украинскими спецслужбами территорий сопредельных государств для заброски диверсантов.