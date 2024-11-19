Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов для участников СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Госдума на пленарном заседании утвердила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на облегчение кредитной нагрузки для участников специальной военной операции (СВО) и их супругов. Изменения, внесенные в закон, предусматривают списание просроченных кредитов до 10 млн рублей, передает ТАСС.

Закон касается граждан, призванных на службу по мобилизации, проходящих службу по призыву, а также тех, кто заключит контракт о службе с 1 декабря 2024 года сроком минимум на один год. Исключение составляют курсанты военных училищ и вузов.

Списание возможно, если до 1 декабря 2024 года уже вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было начато исполнительное производство. Это позволит участникам СВО и их супругам освободиться от обязательств по кредитам, что облегчит их финансовую ситуацию.

Ранее правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, предлагающий списывать кредиты участникам СВО и членам их семей, долги по ЖКХ в случае получения военнослужащими госнаград, в случае их гибели или увольнения со службы по возрасту или истечению контракта.