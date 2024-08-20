Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.0 комментариев
В правительстве одобрили проект закона о списании долгов участникам СВО
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, предлагающий списывать кредиты участникам СВО и членам их семей, долги по ЖКХ в случае получения военнослужащими госнаград, в случае их гибели или увольнения со службы по возрасту или истечению контракта.
«Одобрен», – сказал источник в правительстве РИА «Новости».
Как следует из пояснительной записки, законопроектом предлагается законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лицам, проходящим или проходившим военную службу в районах проведения СВО и членам их семей, предусмотренные федеральным законом № 377-ФЗ, в части расширения перечня оснований прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору.
Также к основаниям для прекращения обязательств военнослужащих по кредитным договорам предлагается отнести награждение указанных лиц государственной наградой, полученной за выполнение задач в ходе проведения спецоперации.
Кроме того, в качестве дополнительной гарантии для военнослужащего законопроектом предусматривается основание прекращения возбужденных в отношении него исполнительных производств, содержащих требования о взыскании денежных средств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в сфере электроэнергетики, по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предоставляющих коммунальные услуги.
Данная мера будет действовать в случае гибели военнослужащих при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации, или же в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также со дня награждения военнослужащих госнаградой или со дня увольнения указанных лиц с военной службы по возрасту, истечению срока контракта либо признания их негодными к военной службе по состоянию здоровья.
Одновременно законопроектом предусматривается фактическое освобождение военнослужащего от уплаты исполнительского сбора в случае прекращения исполнительного производства по вышеуказанным основаниям.