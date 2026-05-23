Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Посол Бородавкин сообщил о насыщенной программе визита Путина в Казахстан
Программа предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, где 28–29 мая пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет очень насыщенной, заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.
Российский посол в Астане Алексей Бородавкин рассказал о деталях готовящейся поездки главы государства, передают «Вести». Мероприятие пройдет 28 и 29 мая на фоне саммита Евразийского экономического союза. «Визит будет не рутинный, с учетом его статуса – государственный визит, – он будет с очень насыщенной программой. Визит будет включать не только обычные мероприятия – переговоры, подписания документов, общение с журналистами.
Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», – заявил дипломат. Представитель ведомства добавил, что политологам и прессе будет чему удивиться. Основную часть времени посвятят личным переговорам Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. По словам посла, лидеры двух стран традиционно общаются на одной волне. Это позволяет им эффективно согласовывать важнейшие вопросы развития двусторонних отношений и внешнеполитических позиций на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера в Астану главным событием двусторонних отношений.
В начале мая главы государств обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества на встрече в Москве.
Ранее казахстанская сторона анонсировала проведение Высшего Евразийского экономического совета в столице республики 28–29 мая.