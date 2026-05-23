В России стартовало производство нового магистрального тягача «Валдай»
Отечественные машиностроители начали полноцикловую сборку улучшенного грузовика «Валдай 45 Pro» с двигателем мощностью 490 лошадиных сил и расширенным набором электронных ассистентов.
Сборка обновленного магистрального тягача «Валдай 45 Pro» стартовала на мощностях предприятия «Нижегородские грузовые автомобили». Машина представляет собой результат глубокой переработки первой версии, выполненной с учетом пожеланий логистических компаний, сообщают «Известия».
Инженеры увеличили мощность двигателя тягача до 490 лошадиных сил для уверенной работы под высокой нагрузкой. Передаточное число ведущего моста снизили ради экономии топлива, при этом, объем топливных баков нарастили до 1040 литров. Кроме того, создатели расширили колею и увеличили колесную базу грузовика для лучшей стабильности.
Внешне модель выделяется измененной решеткой радиатора и полностью светодиодной оптикой. В утепленной кабине появилась современная медиасистема с камерами кругового обзора, а также комплекс умных помощников. Электроника включает системы экстренного торможения, мониторинга состояния водителя и помощи на подъемах.
Производство ведется по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Сейчас грузовик оснащается отечественными шинами, аккумуляторами и телематикой. Параллельно специалисты уже тестируют модификации с российскими коробками передач и моторами.
