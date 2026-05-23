Грузия к Дню независимости заменила символику ЕС на религиозную

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Резиденция президента Грузии Михаила Кавелашвили оформлена в красно-белых цветах флага страны.

Что касается здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, там размещены фотографии скончавшегося в марте Патриарха Ильи Второго, а также баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии.

26 мая сначала состоятся официальные церемонии, центром которых станет площадь Свободы. На вечер в этот же день митинг анонсировала радикальная оппозиция.

Отношения Брюсселя и Тбилиси испортились в 2024 году, когда ЕС обвинил Грузию в «отступлении от демократии». В Грузии называют причиной охлаждения отношений с Евросоюзом отказ Тбилиси ввести прямые санкции против России.

Руководители страны 9 мая приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, и не участвовали в «Дне Европы», который провело постпредство ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в День независимости на площади Свободы в Тбилиси президент Михаил Кавелашвили заявил о роли Грузии как древнейшего защитника европейских христианских ценностей.

В начале 2025 года власти Грузии решили убрать флаг Евросоюза из церемониального зала президентской резиденции и вернуть оформление только с государственными символами.

В феврале 2026 года президент Михаил Кавелашвили в ежегодном послании заявил о необходимости для ЕС смириться с независимой политикой Тбилиси после заморозки отношений с 2024 года.