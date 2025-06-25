Швейцария решила ограничить статус беженца для украинцев

Tекст: Александра Юдина

В документе говорится, что в будущем получить защитный статус S смогут только лица, прибывающие из регионов, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, передает РИА «Новости».

Получателям такого статуса разрешат находиться в своей стране не более 15 дней в течение полугода. Жители западных регионов Украины смогут рассчитывать на получение статуса S только в исключительных случаях.

Окончательное решение примут осенью 2025 года после консультаций с кантонами, гуманитарными организациями и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Статус S дает право на работу, медицинскую страховку, обучение в школе, свободное перемещение внутри страны и за ее пределами, а также на воссоединение с семьей.

Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину. Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.