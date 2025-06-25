Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.4 комментария
Швейцария решила ограничить статус беженца для украинцев
Правительство Швейцарии опубликовало заявление о намерении ограничить предоставление статуса беженца гражданам только тех областей Украины, где ведутся боевые действия.
В документе говорится, что в будущем получить защитный статус S смогут только лица, прибывающие из регионов, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, передает РИА «Новости».
Получателям такого статуса разрешат находиться в своей стране не более 15 дней в течение полугода. Жители западных регионов Украины смогут рассчитывать на получение статуса S только в исключительных случаях.
Окончательное решение примут осенью 2025 года после консультаций с кантонами, гуманитарными организациями и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Статус S дает право на работу, медицинскую страховку, обучение в школе, свободное перемещение внутри страны и за ее пределами, а также на воссоединение с семьей.
Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.
Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину. Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.