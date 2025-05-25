Канцлер Австрии призвал изменить правила ЕС по приему беженцев

Tекст: Дарья Григоренко

Об этом передает Financial Times, приводя интервью Кристиана Штокера, лидера Австрийской народной партии (OVP) и главы правительства, который подчеркнул, что действующие нормы ЕС по убежищу больше не соответствуют своему назначению. По словам канцлера, его коалиция стремится восстановить стабильность в обществе и удовлетворить требования граждан, обеспокоенных миграцией и ростом популярности правых сил.

Штокер отметил, что Австрия, как и ряд других стран, считает необходимым вернуться к исходному смыслу законодательства, чтобы оно эффективно защищало тех, кто действительно нуждается в убежище. Его правительство уже ограничило права беженцев на воссоединение с семьями, аргументируя это ростом молодежной преступности и перегруженностью школ детьми, не владеющими немецким языком.

В то же время правозащитники обвиняют власти в преувеличении угрозы и отсутствии оснований для объявления чрезвычайного положения, позволяющего отклоняться от правил ЕС. Штокер отверг обвинения в заимствовании политики ультраправых, подчеркнув, что новые меры отражают позицию его партии и поддерживаются партнерами по коалиции.

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер подчеркнула необходимость создать новый общеевропейский правовой механизм для беженцев и заключать соглашения со странами происхождения мигрантов. По мнению Штокера, каждая страна ЕС должна самостоятельно выстраивать отношения с националистическими и правыми партиями, отмечая опыт включения FPO в региональные коалиции.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

В четверг стало известно, что число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек.