При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
Канцлер Австрии призвал изменить правила ЕС по приему беженцев
Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, отмечая их неэффективность на фоне роста популярности правых партий.
Об этом передает Financial Times, приводя интервью Кристиана Штокера, лидера Австрийской народной партии (OVP) и главы правительства, который подчеркнул, что действующие нормы ЕС по убежищу больше не соответствуют своему назначению. По словам канцлера, его коалиция стремится восстановить стабильность в обществе и удовлетворить требования граждан, обеспокоенных миграцией и ростом популярности правых сил.
Штокер отметил, что Австрия, как и ряд других стран, считает необходимым вернуться к исходному смыслу законодательства, чтобы оно эффективно защищало тех, кто действительно нуждается в убежище. Его правительство уже ограничило права беженцев на воссоединение с семьями, аргументируя это ростом молодежной преступности и перегруженностью школ детьми, не владеющими немецким языком.
В то же время правозащитники обвиняют власти в преувеличении угрозы и отсутствии оснований для объявления чрезвычайного положения, позволяющего отклоняться от правил ЕС. Штокер отверг обвинения в заимствовании политики ультраправых, подчеркнув, что новые меры отражают позицию его партии и поддерживаются партнерами по коалиции.
Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер подчеркнула необходимость создать новый общеевропейский правовой механизм для беженцев и заключать соглашения со странами происхождения мигрантов. По мнению Штокера, каждая страна ЕС должна самостоятельно выстраивать отношения с националистическими и правыми партиями, отмечая опыт включения FPO в региональные коалиции.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.
В четверг стало известно, что число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек.