Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
Euractiv: ЕК изучает правовую базу возвращения украинских беженцев домой
Европейская комиссия (ЕК) сейчас изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину, пишет портал Euractiv.
По данным издания, власти стран Евросоюза обсуждают вопрос о том, стоит ли увеличивать вложения в интеграцию переселенцев или начинать готовиться к сценарию их возвращения, если условия изменятся, передает ТАСС.
Портал отмечает, что представители ЕС планируют выдвинуть новое предложение по этому вопросу в ближайшее время. Детали разрабатываемой инициативы пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему особое положение украинских беженцев на Западе начинает заканчиваться.
Тем временем в Киеве признали русское влияние на украинских беженцев за границей. Так, многие украинцы, покинувшие страну во время спецоперации, начали посещать храмы Русской православной церкви в Европе.