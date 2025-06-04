Euractiv: ЕК изучает правовую базу возвращения украинских беженцев домой

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, власти стран Евросоюза обсуждают вопрос о том, стоит ли увеличивать вложения в интеграцию переселенцев или начинать готовиться к сценарию их возвращения, если условия изменятся, передает ТАСС.

Портал отмечает, что представители ЕС планируют выдвинуть новое предложение по этому вопросу в ближайшее время. Детали разрабатываемой инициативы пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему особое положение украинских беженцев на Западе начинает заканчиваться.

Тем временем в Киеве признали русское влияние на украинских беженцев за границей. Так, многие украинцы, покинувшие страну во время спецоперации, начали посещать храмы Русской православной церкви в Европе.