Bloomberg: Венгрия выступила против новых правил заморозки активов России

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, Венгрия выступила против изменений в процедуре продления заморозки российских активов, передает ТАСС.

Сейчас для продления этой меры необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС каждые полгода. Такой порядок позволяет каждой стране, включая Венгрию, заблокировать дальнейшую заморозку.

Еврокомиссия предлагает переход к системе голосования квалифицированным большинством, чтобы процесс нельзя было заблокировать одной страной. Большинство государств-членов ЕС, по данным источников, поддерживают эту идею, но Венгрия открыто выразила несогласие.

Также отмечается, что некоторые страны сохраняют сомнения по поводу предложения, однако в случае перехода к новому механизму именно Венгрия выступает наиболее решительно против изменений.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство будет самостоятельно принимать решение по конфискации российских суверенных активов, не планирует дожидаться компромисса между всеми странами Евросоюза для этого шага.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.