EFE: Гайана отвергла причастность к задержанному США танкеру у Венесуэлы

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство подчеркнуло, что судно не проходило регистрацию в стране и потому не имело права использовать ее флаг, пишет EFE, передает «Интерфакс».

Власти продолжают взаимодействовать с международными организациями для установления причастных лиц, которых планируется привлечь к ответственности, добавили в управлении.

В то же время правительство Венесуэлы назвало действия США «вопиющим грабежом» и сообщило о намерении добиваться международного разбирательства, расценивая случившееся как «серьезное международное преступление».

Напомним, Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, добавив, что для подобного решения у Вашингтона были «весомые причины».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему на самом деле Вашингтон пошел на такой отчаянный шаг, как это скажется на мировых ценах на нефть и какие угрозы акт пиратства со стороны США создает для России.

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США.