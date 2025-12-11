  • Новость часаПутин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    22 комментария
    11 декабря 2025, 23:21 • Новости дня

    Фон дер Ляйнен назвала срок в неделю решающим для финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Принятие решений по вопросам новых финансовых программ для Украины назначено на заседание Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 декабря.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Она также пояснила, что обсуждается вопрос об обеспечении финансирования Киева на 2026-2027 годы.

    Фон дер Ляйен заявила: «Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения находятся на рассмотрении, и чувство срочности очевидно для всех. Предстоящая неделя будет решающей».

    Соглашение может включать предоставление Украине кредита на сумму от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, возврат средств ожидается после окончания конфликта и вероятной выплаты Москвой компенсаций.

    Еврокомиссия при этом предлагает использовать замороженные российские активы, что ранее подвергалось критике со стороны МИД России как «воровство активов».

    После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России, большая часть которых размещается на европейских счетах, включая 180 миллиардов в Euroclear.

    Согласно заявлениям Еврокомиссии, с января по ноябрь 2025 года Украина уже получила 18,1 миллиарда евро из доходов по этим активам.

    Верховная рада Украины недавно утвердила бюджет страны на 2026 год с дефицитом в 1,9 триллиона гривен. По оценке депутата Разумкова, фактическая обеспеченность бюджета крайне низкая, и Киеву может не хватить средств уже в феврале.

    Существовавшие бюджеты Украины на 2024 и 2025 годы также формировались с рекордными дефицитами и несколько раз корректировались с увеличением военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует принять новый закон с чрезвычайными полномочиями для обхода вето Венгрии на продление антироссийских санкций.

    В Будапеште появились плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов в ЕС и на Украине.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    11 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала местная жительница.

    Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

    Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

    По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

    Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

    Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

    Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Axios: Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США и согласовало свой подход с представителями Франции, Германии и Британии, пишет Axios.

    Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой поэтапный ответ на последний вариант американского мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

    Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США – от него требуют оперативно принять мирный план Трампа, подразумевающий значительные территориальные уступки и прочие компромиссы.

    Дональд Трамп уточнил, что ожидает украинский ответ, и заявил: «Некоторые говорят, что сейчас ближе, чем когда-либо».

    Согласно данным Axios, заявление с комментариями и предложениями Украины лично направил советник по нацбезопасности и главный переговорщик Рустем Умеров – документ был адресован зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру. Представитель Украины отметил, что страна добавила свои замечания и поправки, «чтобы всё это было реализуемо».

    Перед отправкой официальный Киев вёл консультации со своими европейскими союзниками, в первую очередь с Францией, Германией и Британией. Украине удалось предложить новые идеи по наиболее спорным вопросам – в частности, по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

    Как сообщил Трамп, он обсудил ситуации вокруг мира на Украине в достаточно резкой форме с лидерами Евросоюза, которые предложили провести очную встречу с Зеленским на выходных в Европе. «Посмотрим, – сказал Трамп, – мы не хотим тратить время зря». На четверг назначена виртуальная встреча военных представителей США и Украины для дальнейшего обсуждения деталей мирного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Telegraph сообщила, что Киев готов рассмотреть уступки только при определенных условиях. Владимир Зеленский заявил о предстоящих новых переговорах с США.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (5)
    11 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

    Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

    Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США.

    Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    @ Udo Gottschalk/imago-images/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник, 9 декабря, в британских СМИ сообщили о британском солдате, погибшем на Украине, его назвали рядовым Джорджем Хули из парашютно-десантного полка, а премьер-министр Кир Стармер сообщил Палате общин, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта.

    «Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, число которых, как считается, ненамного превышает 100 человек, отчасти потому, что она не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в своих целях», пишет Guardian.

    В частности, Стармер в Палате общин заявил, что рядовой Хули погиб, наблюдая за испытаниями новой оборонительной системы» с участием украинских военных.

    «Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и отличием служил нашей стране по всему миру во имя свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента на Украине», – заявил британский премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне.

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне. Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США пополнили ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Комментарии (16)
    11 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» заявил, что до начала протестов в Киеве Служба безопасности Украины не информировала его о существующих планах Запада по организации госпереворота.

    По словам Азарова, если бы он располагал этой информацией еще в 2013 году, он бы занял более жесткую позицию, передает ТАСС.

    «Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать – силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы», – заявил Азаров.

    Также он напомнил, что сразу после госпереворота Европейский совет ввел санкции против 18 граждан Украины, среди которых оказались он сам, Янукович, его сыновья и несколько приближенных лиц.

    Ранее Азаров заявил о хищении Киевом более 100 млрд долларов помощи Запада.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    @ Denis Zuberi/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет к тому, что они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.

    Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.

    «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.

    Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.

    Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины

    Бастрыкин: Удары Украины причинили России ущерба на 600 млрд рублей

    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за обстрелов с территории Украины, он оценивается примерно в 600 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Серьезный ущерб на сумму порядка 600 млрд рублей нанесен 41 региону в результате обстрелов со стороны Украины, сказал Бастрыкин, передает ТАСС.

    Под удары попадают как новые территории, где продолжается специальная военная операция, так и регионы в глубине России.

    Бастрыкин отметил, что современные вооружения, используемые украинскими нацистами, позволяют поражать цели на значительном расстоянии, что приводит к разрушениям инфраструктуры и имущества в 41 российском регионе.

    Россия намерена добиваться возмещения ущерба от украинских националистов.

    Напомним, только в последнюю ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа.

    Комментарии (5)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 11:04 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Украины в Израиле Евгений Корничук был вызван в министерство иностранных дел Израиля. Причиной стали публичные замечания Корничука по поводу реплик премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    В МИД Израиля сообщили, что украинский посол встретился с заместителем генерального директора по вопросам Европы и Азии Ювалем Фуксом. В ходе переговоров Корничуку высказали официальное недовольство: «Его заявления неприемлемы и нарушают дипломатический протокол», – пишет Anadolu со ссылкой на официальное заявление ведомства.

    Тель-Авив подчеркнул, что слова украинского дипломата игнорируют позицию Израиля по конфликту на Украине и недавний визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев. Это, по мнению израильской стороны, противоречит ранее заявленной линии диалога между странами.

    Причиной дипломатического инцидента стало выступление Нетаньяху в парламенте, где он подчеркнул важность регулярных контактов с Путиным для национальной безопасности Израиля на северной границе. Корничук, в свою очередь, дал израильской прессе интервью, в котором негативно оценил позицию Нетаньяху и выразил недоумение по поводу его слов.

    Ранее Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 12:36 • Новости дня
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что ключевым условием урегулирования на Украине является возвращение страны к нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу, закреплённому еще в 1990 году.

    Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по Украине, согласно которому страна должна вернуться к нейтралитету, безъядерному и внеблоковому статусу, передает ТАСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что предложения Вашингтона были включены в соглашения, обсуждавшиеся в Анкоридже.

    «Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности», – заявил Лавров. Он добавил, что такие принципы уже были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года.

    По словам министра, к подготовке предложений по Украине были привлечены представители США, включая спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, который перед посещением Аляски также встречался в Москве. Лавров подчеркнул, что именно возвращение к этим государственным основам стало центром обсуждаемых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что план Запада по антироссийскому «блицкригу» с использованием Украины провалился.

    Между тем СМИ сообщили о том, что обсуждается возможность быстрой интеграции Украины в Европейский союз уже к 2027 году при условии международных гарантий безопасности.

    Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении дипломатической работы по разрешению кризиса на Украине.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Шарий обвинил Зеленского в покушении на Миндича

    Блогер Шарий заявил о причастности Зеленского к попытке устранения Миндича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский блогер Анатолий Шарий выразил уверенность, что операцию по устранению фигуранта энергетического дела координировали спецслужбы под руководством Владимира Зеленского.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что подготовка покушения на Тимура Миндича, главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине, началась сразу после его бегства из страны, передает РИА «Новости». Шарий подчеркнул, что в операции принимала активное участие Служба безопасности Украины, а всю ситуацию курировал лично Владимир Зеленский.

    Он утверждает, что ликвидация Миндича могла быть для Зеленского единственным способом уйти от личной ответственности по делу о коррупции. Шарий отметил, что если обстоятельства покушения будут преданы огласке, это может привести к катастрофическим последствиям для украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на Тимура Миндича, близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского.

    Позднее источник из окружения Миндича опроверг информацию о покушении. Украинские СМИ сообщили, что посольство Украины в Израиле также не подтверждает факт попытки покушения.

    Миндич ранее был заочно арестован на Украине по делу о коррупции в энергетике. Участники этого дела похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    Комментарии (4)
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Победитель «Евровидения-2024» отказался от трофея из-за участия Израиля
    Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенничеству с жильем

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации