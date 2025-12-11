Фон дер Ляйнен назвала срок в неделю решающим для финансирования Украины

Tекст: Денис Тельманов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

Она также пояснила, что обсуждается вопрос об обеспечении финансирования Киева на 2026-2027 годы.

Фон дер Ляйен заявила: «Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения находятся на рассмотрении, и чувство срочности очевидно для всех. Предстоящая неделя будет решающей».

Соглашение может включать предоставление Украине кредита на сумму от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, возврат средств ожидается после окончания конфликта и вероятной выплаты Москвой компенсаций.

Еврокомиссия при этом предлагает использовать замороженные российские активы, что ранее подвергалось критике со стороны МИД России как «воровство активов».

После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России, большая часть которых размещается на европейских счетах, включая 180 миллиардов в Euroclear.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, с января по ноябрь 2025 года Украина уже получила 18,1 миллиарда евро из доходов по этим активам.

Верховная рада Украины недавно утвердила бюджет страны на 2026 год с дефицитом в 1,9 триллиона гривен. По оценке депутата Разумкова, фактическая обеспеченность бюджета крайне низкая, и Киеву может не хватить средств уже в феврале.

Существовавшие бюджеты Украины на 2024 и 2025 годы также формировались с рекордными дефицитами и несколько раз корректировались с увеличением военных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует принять новый закон с чрезвычайными полномочиями для обхода вето Венгрии на продление антироссийских санкций.

В Будапеште появились плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов в ЕС и на Украине.

Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.