Плакаты со сливающими в унитаз деньги фон дер Ляйен и Зеленским появились в Венгрии
Плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, высыпающих венгерские форинты в золотой унитаз, появились в Будапеште на фоне коррупционных скандалов в ЕС и на Украине.
Плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и главы венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, скидывающих форинты в золотой унитаз, появились в столице Венгрии, передает РИА «Новости».
На плакатах также размещена надпись: «Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз». Эти изображения появились после публикации кадров обысков у украинских чиновников, где были видны крупные суммы валюты и предметы роскоши.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно призывали Киев отчитаться за потраченные европейские средства и заявляли, что в Брюсселе уровень коррупции сравним с ситуацией на Украине.
Плакат связан с национальной консультацией, завершившейся в стране в воскресенье. Она состоялась после утечки планов венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, убрать налоговые льготы в случае прихода к власти после выборов в 2026 году.
В начале декабря бельгийская полиция по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже и зданиях внешнеполитической службы ЕС. Следственные действия были связаны с подозрениями в махинациях при финансировании, однако обвинения пока никому не предъявлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличностью в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского.
Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины был предсказан, так как европейские страны продолжали финансировать одну из самых коррумпированных стран мира, несмотря на роскошные траты друзей Зеленского.
Сам Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от скандала и призывает прекратить обсуждение этой темы, чему способствуют западные спонсоры, преследующие личные интересы.