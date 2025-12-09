Tекст: Елизавета Шишкова

Плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и главы венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, скидывающих форинты в золотой унитаз, появились в столице Венгрии, передает РИА «Новости».

На плакатах также размещена надпись: «Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз». Эти изображения появились после публикации кадров обысков у украинских чиновников, где были видны крупные суммы валюты и предметы роскоши.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно призывали Киев отчитаться за потраченные европейские средства и заявляли, что в Брюсселе уровень коррупции сравним с ситуацией на Украине.

Плакат связан с национальной консультацией, завершившейся в стране в воскресенье. Она состоялась после утечки планов венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, убрать налоговые льготы в случае прихода к власти после выборов в 2026 году.

В начале декабря бельгийская полиция по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже и зданиях внешнеполитической службы ЕС. Следственные действия были связаны с подозрениями в махинациях при финансировании, однако обвинения пока никому не предъявлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличностью в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского.

Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины был предсказан, так как европейские страны продолжали финансировать одну из самых коррумпированных стран мира, несмотря на роскошные траты друзей Зеленского.

Сам Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от скандала и призывает прекратить обсуждение этой темы, чему способствуют западные спонсоры, преследующие личные интересы.